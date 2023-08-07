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繼顏寧之後…麥克阿瑟天才獎得主管坤良 自美返中任教

記者黃雅慧／即時報導
國際知名生物化學和細胞生物學家、原聖地亞哥加州大學傑出教授管坤良，8月初正式返回中國並任職西湖大學。圖取自澎湃新聞
國際知名生物化學和細胞生物學家、原聖地亞哥加州大學傑出教授管坤良，8月初正式返回中國並任職西湖大學。圖取自澎湃新聞

繼中國生物學家顏寧去年高調自美返中後，西湖大學6日發布消息稱，國際知名生物化學和細胞生物學家、原聖地亞哥加州大學傑出教授管坤良，8月初正式加入西湖大學、西湖實驗室，並受聘為分子細胞生物學講席教授。他教研生涯獲獎無數，其中獲得美國跨領域最高獎項之一的「麥克阿瑟天才獎」為他最著名事蹟。

西湖大學官微指出，管坤良將組建的「分子細胞生物學實驗室」，聚焦於Hippo通路調控的分子機制、上游信號、生理功能以及其在癌症中的作用。目前實驗室已正式啟動招聘。

公開資料顯示，管坤良為浙江桐鄉人，1982年獲浙江大學（原杭州大學）學士學位，1989年取得美國普渡大學博士學位，1989-1991年在美國普渡大學從事博士後研究，1992-2007年在美國密西根大學任教，2007年進入美國聖地牙哥加州大學任教，並於2013-2023年受聘為該校傑出教授。估算他自普渡大學博士畢業後，已經在美國從事30多年的科研工作。

澎湃新聞報導，管坤良主要從事細胞生長調控和腫瘤發生的信號轉導方面的研究。截至目前，管坤良已發表300多篇研究論文，是分子生物學和遺傳學領域被引用最多的研究人員之一，同時也是在Hippo領域被引用最多的學者和在mTOR領域被引用第二多的學者。

在生物界中國名人錄上對管坤良的形容是「得獎最嚇人的管坤良」，除了麥克阿瑟天才獎外，還獲得美國生物化學和分子生物學學會「青年科學家獎」和北美華人生物學會「青年科學獎」等諸多重量級大獎，成為國際生物化學界聚光燈下的焦點。

浙江省僑聯文章介紹，管坤良獲得麥克阿瑟天才獎的原因，來自於他首先發現雙專一性蛋白質磷酸脂酶，這一類酶在細胞生長、細胞分裂和細胞癌變過程中起著極其重要的作用。而他領導的實驗室對細胞生長的調控作出了重要貢獻。這一系列研究工作在美國和世界同一學科領域中有很大影響。也因此，他榮獲了1998年度獎項。

麥克阿瑟獎創立於1981年，旨在表彰在社會發展中發揮重要作用的創造性人才，每年評選各領域20名至25名傑出人士，並在5年中給每人提供總額50萬美元的獎金，獎金頒發給在各個領域內具有非凡創造性的傑出人士，獲獎者一般被看做本專業內領軍人物。

加州大學 癌症 蛋白質

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