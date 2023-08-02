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誇張 涿州外地救援隊遲未到是因公章沖走無法發函

記者賴錦宏／即時報導
河北涿州暴雨過後，農作物都被大水淹沒。Getty Images
河北涿州暴雨過後，農作物都被大水淹沒。Getty Images

受颱風杜蘇芮影響，華北地區出現極端強降雨，致北京、河北等地嚴重暴雨，位於北京房山區南面的河北涿州受暴雨和泄洪等因素影響，7月31日變成一片汪洋，防汛形勢嚴峻。不過《京報網》披露，許多外地和民間救援隊遲遲未到，竟是在等受災地區開具「邀請函」，而因大水公務員找不到「公章」，無法出發跨省救援。

但是，現在涿州很多地方因災癱瘓，當地政府「想開也無法開出來」，部分政府人員根本無法越過水浸的地方到辦公大樓取公章，更有鎮政府無奈表示「公章已經泡水」，中國網友批評，「這樣的救災規定，在突發災害面前，顯得不可思議。」

據了解，按照規定，外地和民間救援隊需要受災地區開具「邀請函」，才可以出發跨省救援。該規定主要是因為以前的救災中，誇大災情的情況比較常見，救援隊去了以後「發現什麼事兒沒有」，所以需要當地開一個邀請函作為保證。

負責幫助救援隊對接應急管理局的志願者李萍稱，涿州市應急管理局也受洪水浸泡而斷電，通訊信號也十分差，「應急管理局公章」在另一棟大樓內，中間水很深，正安排工作人員涉水去取。

李萍表示，除了屬地和當地兩處應急管理部門開具的邀請函外，部分救援隊可能還會向求救的村莊、街道單獨要求邀請函。涿州市北園子村一村幹部金良透露，他們也被救援隊要求出具邀請函，但是鎮政府的公章「被沖走找不到了」。

目前河北涿州仍有多人被困等待營救。據港媒《香港01》表示，民眾的外婆與另外7名親人住在涿州老城區一個平房裏，水災發生後8人轉到一棟5層高的樓房裏暫避，水位目前有一層樓高，8人已在該樓房受困兩日，樓房停電停水，目前仍未有救援人員前往營救。

《南方周末》報導稱，涿州市遭受洪澇侵襲嚴重。8月1日中午，北園子村村幹部金良指出，已有救援隊已經抵達村子，有4條船參與救援，但尚有多人被困。緊張的局勢已有所緩解。

金良稱，自己雖然提前通知了村民，但水來得太突然了。金良表示，雖然提前通知村民，但水來得太突然了，村內「90％的人未撤出」。 1日晚，居民自發整理的統計訊息顯示，丹佛爾灣社區仍有58戶住戶受困。一位受困居民家屬表示，目前得到解救的，主要是處於周邊樓宇。

《第一財經》1日報導，由多方得到的信息是，涿州水災的救援難度極大。北京公羊救援隊隊長張安琦表示，涿州水災救援難度高於北京房山、門頭溝；門頭溝區內積水也十分嚴重，水深達一米多，但涿州的水很多地方直接淹過了一層樓。

張安琦說：「涿州現在是主城區被水直接一分為二，水最深處達三米多，很多地方都成了孤島。現在人民醫院也停電了，救援難度很大，一般的衝鋒舟進不去，只能用艇往裏進。」

張安琦又表示：「現在涿州各個地區災情都很嚴重，居民很多都在屋頂上，沒有好的避難場所。所以救援隊也很難進去，我們現在在聯繫直升機對一些孤島進行救援。」

報道指稱，涿州是京畿南大門，發源於河北省淶源縣太行山東麓的拒馬河流經北京市房山區，流至張坊鎮分成南北二支，北支稱北拒馬河。北拒馬河順涿州而下與大石河、小清河匯流南折流至白溝鎮。因此，涿州因山區泄洪造成大量積水。

中國科學院空天信息創新研究院副研究員陳甫分析：「（北京）房山的山洪下泄，西側拒馬河、北側大石河對涿州形成巨大壓力，周邊已經成為澤國。」

河北省防汛抗旱指揮部稱，境內拒馬河、永定河、北運河承接大量北京來水，主要河道共出現142站次漲水過程。河北陸續啟用7處蓄滯洪區，發揮了顯著的分洪滯洪作用，大大減輕了北京、天津的防洪壓力。

河北涿州暴雨過後到處淹水，搜救人員前往援助災民。歐新社
河北涿州暴雨過後到處淹水，搜救人員前往援助災民。歐新社
河北涿州遭遇暴雨，洪水淹沒整個村莊。Getty Images
河北涿州遭遇暴雨，洪水淹沒整個村莊。Getty Images

北京 暴雨 洪水

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