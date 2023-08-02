中國信評機構中誠信國際調降美債評級

惠譽調降美債評級，其實早在今年5月25日，中國評級機構中誠信國際就將美國的主權信用級別由AAAg下調至AA+g，主要基於美國債 務上限問題、政府債務水準、銀行業危機等因素。

澎湃新聞報導，中誠信國際主權與國際評級部高級分析師王家璐2日分析，此次惠譽下調美國主權信用評級等級的主要原因包括未來三年預期的財政惡化、總體政府債務負擔較高且不斷增長，以及政府治理能力的不斷惡化。雖然在此次債務上限談判中，兩黨在最後一刻達成一致暫停上限，在短期內有助於提振市場情緒和風險偏好，但在缺乏實質性的改革措施的背景下，債務上限問題仍將反復上演，並持續侵蝕美國政府的信用。

目前在三大國際評級機構中，僅有穆迪還對美國保持AAA評級，惠譽和標普都已經將美國的信用評級下調至AA+，美國AAA的主權信用級別受到挑戰。

王家璐認為，政治博弈是債務上限問題頻發的主要原因，美國兩黨政治分歧加劇，增加了政府解決債務上限問題的難度，對於政策的延續性以及有效性構成負面影響。而更加令人擔憂的是美國的債務可持續問題，高利率 導致美國政府債務成本顯著上升，在政府缺乏可靠的財政鞏固措施的背景下，債務風險有所上升。

王家璐指出，在疫情爆發之前，美國的財政赤字和債務水準已處於上升通道。由於養老相關支出以及政府債務利息負擔的持續增加，政府財政赤字率將維持在5%以上，目前聯邦政府 債務存量已經超過32.6兆美元，且債務上限削減只適用兩年，其實並沒有給出太多的約束，這意味著美國政府的債務負擔將進一步上升。在中期可以預見，當2025年重啟債務上限談判時，聯邦政府的債務規模可能會接近40兆美元，屆時兩黨博弈將面臨更大的挑戰。

王家璐指出，另外一個衡量債務可持續性的重要指標就是利息支出。從近期的經濟表現來看，美國經濟展現出較強韌性，逐步打開軟著陸的空間，但經濟衰退風險並未完全緩解。至此，美國聯準會已在本輪加息週期中完成了11次加息，累計加息525個基點，將聯邦基金利率的目標區間升至5.25%-5.50%。美國總體通脹顯著下滑，但核心通膨表現出較強的粘性，大多數發達國家在2025年之前恢復至目標水準的概率較低。

王家璐表示，較為明確的是，美國短期內降息的可能性很低，政策利率將在較長時間內維持高位，考慮到國債的成本有一定的滯後性，政府債務成本將繼續上升，預計2023-2024年利息支出占比將上升至9%以上。同時，高利率也將抑制經濟增長動能，下半年美國經濟將顯著放緩，2023-2024年經濟增速將放緩至1%左右。

王家璐認為，美國主權信用等級的下調將影響國際投資者信心，對美元相關資產價格帶來負向影響，加劇全球金融市場的波動性。受益於美元和美債在全球金融體系中的獨特和核心地位，美國長期能夠以很低的成本進行國際融資，債務承受能力很高，這也是支撐美國信用實力的關鍵。

王家璐表示，在美國債務高企、經濟增速放緩的背景下，債務上限的不斷突破損害美國的政府信用，信用評級的下調也對美元地位構成負面影響。在更長期限內，伴隨美國地緣地位的相對走弱以及其他經濟體對於非美元貨幣的需求增加，美元的國際地位將有所弱化。