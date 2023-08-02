憂境外勢力思想滲透 廣州TEDx大會遭強制取消

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年的TED演講。（中科院國創會微信公眾號）

「TEDxGuangzhou 2023」大會原定於8月13日在廣東廣州舉行，但主辦單位近日透露，當地政府認為活動會讓境外勢力的思想滲透、入侵國民，遂以中國《境外非政府組織境內活動管理法》強制取消。

本次大會是該組織於新冠疫情 後的首次活動，共計800人報名參加。然而，主辦單位廣州TEDx（TEDxGuangzhou）周一（1日）在微信 公眾號發出聲明稿稱，活動將延期舉辦，接下來會辦理退票。就其原因，聲明指出是因為活動被廣州市公安局認為不符合中國《境外非政府組織境內活動管理法》的有關規定，未設立境內代表機構或取得「臨時活動備案」。

主辦單位強調，他們並不屬於這個法律管轄中的「在境外註冊、要在中國開展業務的境外非政府組織」，而是只是一群來自本地的志願者，並非TED的雇員，不代表TED，也並不是一個組織，且所有的演講內容和邀請講者都是他們自發選擇，TED並不負責指導這些活動請何人演講、以什麼話題演講。

主辦方還指出，官方規定要在活動開展前15日提交備案申請，但他們在原定活動時間前17天才收到通知，加上牽涉到跨國文件簽署與溝通，並要找到國內合作單位，故這是「耗時且結果無法確定的過程」。經多方的溝通努力和衡量後，主辦方判斷短期內無法獲得「臨時活動備案」；若選擇無臨時活動備案繼續活動，則有可能背上莫須有的罪名。

TEDx活動是獨立的非營利項目。知識社群及網路內容平台TED以各種具啟發性的演講著稱，其核心精神為ideas worth spreading（值得分享的點子、創見、觀點、行動）。這一平台自2009年起免費授權全球各地辦理TEDx論壇，使用TEDx加上城市名、地名或學校名命名規則，以每場18分鐘為上限進行短演講。

據了解，TED（指Technology，Entertainment，Design的英文縮寫，即技術、娛樂、設計）是北美一家私有非營利機構，誕生於1984年，組織會定期舉辦TED大會，邀請來自世界各地、各行各業的學者及知名人士作演講，演講影片隨後會被上傳至網上。2009年，其創始人推出TEDx項目，旨在幫助世界各地的社區組織類似活動，而TEDx活動是獨立的非營利項目，任何人都可在獲得TED免費許可的情況下舉辦。

而中國《境外非政府組織境內活動管理法》自2017年起開始實施，其嚴格規定外國非政府組織須向地方當局註冊，並遵守向當局通報的嚴格規定；若外國機構沒有在中國沒有代表辦事處，在舉辦活動前須找到一個政府支持單位，以及一個當地合作夥伴。