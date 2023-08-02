北京河北洪災前 官方出版習近平治水論述引譏諷

中國官方7月19日出版「深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述」，因華北嚴重洪災遭到不少民眾譏諷。（圖取自人民出版社微博）

杜蘇芮颱風環流近日釀成華北嚴重洪災 ，中國官方7月19日出版的「深入學習貫徹習近平 關於治水的重要論述」一書隨即遭到不少民眾譏諷，直指「從此華夏無水患」，更有人暗諷習近平是「專業專精的全才型領導」。

新華社7月18日報導，由中國水利部組織編寫的「深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述」一書，近日由人民出版社出版，在全國發行。這項消息隔天在人民日報頭版刊登。

報導指出，這本書闡述了習近平關於治水重要論述的「時代背景、思想脈絡、重大意義、豐富內涵、精神實質、實踐要求」。並指習近平自中共18大以來「親自擘畫、親自部署、親自推動」治水事業，「發表了一系列重要講話，作出了一系列重要指示批示」。

根據報導，書中系統回答了新時代（習近平時代）「為什麼要做好治水工作、做好什麼樣的治水工作、怎樣做好治水工作」等一系列重大理論和實踐問題，具有很強的政治性、思想性、理論性，「為新時代治水指明了前進方向、提供了根本遵循」。

中國水利部長李國英更為此書撰寫序言說，習近平關於治水的論述，形成了「科學嚴謹、邏輯嚴密、系統完備的理論體系」，為新時代治水「指明了前進方向、提供了根本遵循，在中華民族治水史上具有里程碑意義」。

水利部轄下報紙「中國水利報」19日則發表社論說，在「習近平關於治水的重要論述」的指引下，「解決了許多長期想解決而沒能解決的治水難題，辦成了許多事關戰略全局、事關長遠發展、事關民生福祉的治水大事要事」。

這篇社論還說，在習近平治水論述指引下，中國「水旱災害防禦能力實現整體性躍升，水利治理能力實現系統性提升」，「治水事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」，根本在於「有習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心掌舵領航」。

這本習近平著作出版不到2週，杜蘇芮颱風不但直接侵襲福建，殘餘環流更為遠在華北的北京 、河北造成嚴重災情。部分中國民眾才赫然想起，官方前不久才出版了這本書，有人於是前往官媒對此書的報導下方留言，多半語帶譏諷。

其中有網友表示「書一出版就下暴雨，馬上驗證」、「太重要的論述了」、「門頭溝（北京洪災最嚴重地區）人民發來賀電」，有人則說「杜蘇芮表示已認真學習」、「從此華夏無水患」、「家在涿州（河北洪災最嚴重地區），感謝治理」。

還有網友直接將矛頭指向習近平，暗諷他是「人民的好領袖，專業專精的全才型領導」、「全才大將」、「當代大禹，治水有功在千秋」、「文武全才」、「百科全材」、「得領袖如此，中華之幸啊」等語。