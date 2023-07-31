北京持續暴雨 部分鐵路停駛、航班停飛

記者29日至31日在北京朝陽區、東城區多個路段發現，均有程度不一的積水情況。（記者廖士鋒／攝影）

受到颱風杜蘇芮環流北上影響，北京 連日來都是暴雨 天氣，規模達到近年來之最。北京31日相繼發布「暴雨紅色預警」、「洪水紅色預警」，部分鐵路班次停駛、京港澳高速有部分路段封閉、首都機場也取消40航班。

中國中央氣象台31日持續發布暴雨紅色預警，預計，7月31日14時至8月1日14時，內蒙古東南部、河北大部、北京、天津、四川盆地東南部、貴州西北部、雲南東北部等地部分地區有大到暴雨。而繼29日後，北京市氣象局31日也再度發布暴雨紅色預警，其中對平谷、順義、朝陽、東城、西城、大興、通州7個地區降級發布暴雨橙色預警信號。

此前中國中央氣象台29日發布的暴雨紅色預警，為2011年9月29日以來首次，也打破12年來紀錄。

據北京日報援引官方統計消息，截至30日午間，北京全市接到防汛突發情況13起，其中包括11起積水斷路，2起地質災害。

此外，北京石景山區京西大悅城30日晚間傳出周邊路面嚴重塌陷，官方通報指事故未造成人員傷亡，路面塌陷對大悅城建築安全沒有影響；北京房山周口店北下寺村30日下午降雨量超過200毫米，溝道漲水明顯，也發生山洪。北京市防汛辦31日午後發布警示稱，房山區大石河流域將出現紅色預警標準洪水，呼籲市民遠離河道。

北京市防汛指揮部30日發布9條措施，呼籲市民非必要不外出，關閉所有景區、公園、林場，民宿和民俗戶停業。包含北京故宮、雍和宮、國家圖書館、國家博物館、環球影城主題公園、歡樂谷、民族文化宮大劇院、中國第一歷史檔案館等，都宣布臨時閉館。此外，北京多所幼稚園也傳出臨時停課消息，北京市文旅局也發布消息，暫停文化藝術類校外培訓機構線下培訓。

交通方面，據央視新聞，受華北地區降雨和航路雷雨的影響，截至31日10時，首都機場已執行航班243架次，取消40架次；北京地鐵也宣布，自30日首班車起至全市暴雨紅色預警信號解除時止，1號線八通線天安門 東站、天安門西站採取封閉措施，封閉期間各次列車在上述車站通過不停車。此外，前門站A口採取封閉措施。

鐵路部分，7月31日北京豐台-包頭K263次、北京豐台-太原南G615次、北京豐台-太原南G611次、北京豐台-太原南G609次、北京豐台-石家莊G6735次列車停運。對G611/G620、G2609/G2610等次列車採取臨時停運措施。除了部分停駛的班次外，根據微博北京鐵路31日消息，中國鐵路北京局針對因線路封閉停留時間較長的K396、K1178、Z180次列車，組織幹部職工採購泡麵、蔬菜、飲用水等物資，連夜送到車上。這些列車受暴雨影響，已經臨時停靠至少數小時以上。

整個京津冀地區，近期相關坍塌事故不少，根據中國青年網旗下「青蜂侠Bee」消息，包括北京房山區西門村某路段、河北保定劉家台大橋、河北石家莊贊皇縣省道S543馬嶂線等多段路面、橋樑出現坍塌，而336國道保定市滿城區劉家台中橋西側，因強降雨發生坍塌時有兩輛大貨車、2名司機落水。31日上午，當地官方指1名司機已獲救，無生命危險，目前還在搜救另一名司機。