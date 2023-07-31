我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國火箭軍高層大洗牌 2位上將今晉升

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

「阿一鮑魚」創辦人楊貫一辭世 享耆壽90歲

記者賴錦宏／即時報導
「阿一鮑魚」創辦人楊貫一於7月31日因病與世長辭，享耆壽90歲。（取自富臨飯店官網）
「阿一鮑魚」創辦人楊貫一於7月31日因病與世長辭，享耆壽90歲。（取自富臨飯店官網）

香港富臨飯店「阿一鮑魚」31日在社交網站發文，公告富臨飯店創辦人楊貫一已於7月31日因病與世長辭，享耆壽90歲。

綜合港媒《香港01》和星島日報網報導，楊貫一曾獲世界御廚、世界傑出華人、銅紫荊星章、米其林三星等榮譽。楊貫一以招牌菜「阿一鮑魚」聞名全球，多位國家元首都曾品嚐他的手藝，楊貫一也開創香港飯店以鮑魚為主菜的先河。

訃文指出，「月圓月缺有時，唯成就永垂不朽」，楊貫一自年輕時隻身南下到香港打拚後，一直貫徹不屈不撓的精神奮發圖強，除終其一生為鑽研美食而努力不懈，更創下無數鼓舞人心的顯赫成績，包括世界御廚、世界傑出華人、銅紫荊星章、米其林三星等。

訃文還指出，每個象徵無數心力、汗水的嘉許與肯定，不獨見証了楊貫一多年來對香港餐飲業的貢獻，也象徵他不吝傾囊相授、樂於提攜後輩的無私精神，共同帶領香港飯店業更上一層樓，「這些年來一哥所留下的美饌、精神與智慧，亦將為我們所牢記，並於未來把大師的傳奇生生世世延續。」

「富臨飯店」是香港最著名的富豪餐廳之一，曾先後獲米其林一星、米其林三星榮耀，主打鮑魚料理，招牌菜「阿一鮑魚」更是聲名遠播。

《香港01》指出，富臨飯店有一幅牌匾，上頭寫著「阿一鮑魚 天下第一」，由此可見楊貫一的自信，以及同行對他的敬重和認同。

楊貫一數年前因飯店成功摘得米其林最高榮譽的三星，受訪時稱，他一直認為「學海無涯，要繼續做，唔休息，畀壓力自己」，唯有努力不懈才能讓自己不會退步。

香港 三星 華人

上一則

中國官方宣布：對部分無人機實施臨時出口管制

下一則

北京持續暴雨 部分鐵路停駛、航班停飛

延伸閱讀

李玟告別式香港舉行 送別一代天后

李玟告別式香港舉行 送別一代天后
想任職家族理財辦公室？須嘴嚴 最好懂中文 擅調解紛爭

想任職家族理財辦公室？須嘴嚴 最好懂中文 擅調解紛爭
原本要跟李玟吃飯 甄妮「行事曆曝光」如今成天后的扶靈人

原本要跟李玟吃飯 甄妮「行事曆曝光」如今成天后的扶靈人
譚詠麟報平安 豪宅意外曝光

譚詠麟報平安 豪宅意外曝光

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30

超人氣

更多 >
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」
法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救
飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道
7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰