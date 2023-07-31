中國官方宣布：對部分無人機實施臨時出口管制

中國宣布新的無人機出口管制措施。圖為航空展中展出的中國「翼龍二號無人機」。（路透）

中國官方31日下午以「維護國家安全和利益」為由，突然宣布針對部分無人機實施臨時出口管制，並訂定詳細指標，還強調對不符指標的產品，出口經營者「明知或者應當知道出口將用於大規模殺傷性武器擴散、恐怖主義活動或者軍事目的的，不得出口」。

據央視新聞消息，上述禁令是由中國商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部等4部門聯合發布，並將於9月1日起施行。當中要求，針對達到在操作人員自然視距以外能夠可控飛行，最大續航時間大於等於30分鐘，且最大起飛重量大於7公斤或空機重量大於4公斤等性能的無人機，實施臨時出口管制。

公告並列出多項指標，例如攜帶具有拋投功能的載荷或者自帶拋投器；攜帶高光譜相機、具一定精度的雷射測距定位零件；可支援「非認證載荷」等。

公告還要求，在臨時管制期間，對指標未達到現有管制指標和第一條規定指標的所有無人駕駛航空飛行器，出口經營者明知或者應當知道出口將用於大規模殺傷性武器擴散、恐怖主義活動或者軍事目的的，不得出口。

此前，中國官方已在2015年頒布2份出口管制公告，要求航程300公里以上、具有20公升以上的氣霧劑布撒系統；最大續航時間大於等於30分鐘小於1小時，以及在大於等於時速46.3公里（25節）的陣風條件下，具有起飛能力和穩定可控飛行能力；最大續航時間大於等於1小時等性能的無人機，禁止出口。

而俄烏戰爭2022年爆發以來，無人機在戰場上的應用備受關注，而中國是否向俄國輸出無人機，亦是國際焦點之一。美媒紐約時報 曾指援引第三方數據供應商提供的俄羅斯官方海關數據指，在俄烏戰爭第一年，中國已向俄方出售了總值逾1,200萬美元的無人機和無人機零件。

中國外交部曾多次駁斥北京 向莫斯科提供武器的消息，斥其為「虛假資訊」，中國常駐聯合國的副代表耿爽也曾在5月的安理會上強調，「不斷向戰場投放武器將導致戰事升級蔓延，造成更多平民傷亡」。據美國之音報導，時任中國外長秦剛 4月在天津會晤德國外長後在記者會上表示，「中國在武器彈藥出口問題上持謹慎負責的態度，不會向衝突各方提供武器，並依法依規管控出口軍民兩用物品」。