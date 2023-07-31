我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國火箭軍高層大洗牌 2位上將今晉升

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

中國官方宣布：對部分無人機實施臨時出口管制

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國宣布新的無人機出口管制措施。圖為航空展中展出的中國「翼龍二號無人機」。（路透）
中國宣布新的無人機出口管制措施。圖為航空展中展出的中國「翼龍二號無人機」。（路透）

中國官方31日下午以「維護國家安全和利益」為由，突然宣布針對部分無人機實施臨時出口管制，並訂定詳細指標，還強調對不符指標的產品，出口經營者「明知或者應當知道出口將用於大規模殺傷性武器擴散、恐怖主義活動或者軍事目的的，不得出口」。

據央視新聞消息，上述禁令是由中國商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部等4部門聯合發布，並將於9月1日起施行。當中要求，針對達到在操作人員自然視距以外能夠可控飛行，最大續航時間大於等於30分鐘，且最大起飛重量大於7公斤或空機重量大於4公斤等性能的無人機，實施臨時出口管制。

公告並列出多項指標，例如攜帶具有拋投功能的載荷或者自帶拋投器；攜帶高光譜相機、具一定精度的雷射測距定位零件；可支援「非認證載荷」等。

公告還要求，在臨時管制期間，對指標未達到現有管制指標和第一條規定指標的所有無人駕駛航空飛行器，出口經營者明知或者應當知道出口將用於大規模殺傷性武器擴散、恐怖主義活動或者軍事目的的，不得出口。

此前，中國官方已在2015年頒布2份出口管制公告，要求航程300公里以上、具有20公升以上的氣霧劑布撒系統；最大續航時間大於等於30分鐘小於1小時，以及在大於等於時速46.3公里（25節）的陣風條件下，具有起飛能力和穩定可控飛行能力；最大續航時間大於等於1小時等性能的無人機，禁止出口。

而俄烏戰爭2022年爆發以來，無人機在戰場上的應用備受關注，而中國是否向俄國輸出無人機，亦是國際焦點之一。美媒紐約時報曾指援引第三方數據供應商提供的俄羅斯官方海關數據指，在俄烏戰爭第一年，中國已向俄方出售了總值逾1,200萬美元的無人機和無人機零件。

中國外交部曾多次駁斥北京向莫斯科提供武器的消息，斥其為「虛假資訊」，中國常駐聯合國的副代表耿爽也曾在5月的安理會上強調，「不斷向戰場投放武器將導致戰事升級蔓延，造成更多平民傷亡」。據美國之音報導，時任中國外長秦剛4月在天津會晤德國外長後在記者會上表示，「中國在武器彈藥出口問題上持謹慎負責的態度，不會向衝突各方提供武器，並依法依規管控出口軍民兩用物品」。

北京 紐約時報 秦剛

上一則

中國火箭軍高層大洗牌 2位上將今晉升

下一則

「阿一鮑魚」創辦人楊貫一辭世 享耆壽90歲

延伸閱讀

學者：秦剛事件 曝中國領導人從沒真正重視過外交部

學者：秦剛事件 曝中國領導人從沒真正重視過外交部
英媒：秦剛大起大落 凸顯習近平「定於一尊」

英媒：秦剛大起大落 凸顯習近平「定於一尊」
「鬆垮勁頭」 同學：秦剛大學時像「白饅頭」不受女生歡迎

「鬆垮勁頭」 同學：秦剛大學時像「白饅頭」不受女生歡迎
亂套？中國外交部反覆清空+上架秦剛訊息 使館也不同調

亂套？中國外交部反覆清空+上架秦剛訊息 使館也不同調

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30

超人氣

更多 >
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」
法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救
飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道
7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰