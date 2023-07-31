非因病不治？中國火箭軍前副司令吳國華 被指上吊身亡

前中央軍委副主席張震之子張小陽赴吳國華家中慰問，並與吳國華妻子許愛萍合影。（取自推特）

已退役三年的中國火箭軍前副司令吳國華在北京 逝世，昨天出殯，各方對他的死因諸多猜測，老上司張小陽透露，吳國華是在家中廁所上吊身亡，原因與工作壓力和家庭不和睦有關。

中央社引述港媒報導，吳國華去世3周後，中國方面才傳出其死訊，死因眾說紛紜，有說是腦溢血。

上周，吳國華的訃告在網上流傳，由「吳國華同志 治喪辦公室」於7月25日發布，稱「火箭軍原中將副司令員吳國華同志，因病於7月4日在北京逝世，享年66歲」。

訃告表示，遵照家屬意願，喪事從簡，告別式30日在八寶山殯儀館舉行。

報導指出，吳國華的老上司、前中央軍委副主席張震的長子張小陽曾到吳家送花籃，與其夫人許愛萍合影。

據報導，張小陽在感言寫道：「2023年7月4日，星期二晚九點，他在自己家中三樓廁所，『因病醫治無效死亡』。實際上是工作壓力大，家庭不和睦，上吊自盡了，可惜！」

另據香港「南華早報」（SCMP）28日引述知情人士報導，中共 火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌，以及前火箭軍副司令員、現任中共中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，也因涉及貪腐已於3月被帶走調查。

在火箭軍貪腐洩密傳聞不斷之際，中共總書記習近平26日在成都視察共軍西部戰區空軍時說，軍隊要把「正風肅紀反腐」不斷向縱深推進，並要「扭住高層黨委」，堅持「以上率下、從嚴要求」。