我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

可口可樂、聯合利華…最大消費品牌狂漲價 Fed傷腦筋

非因病不治？中國火箭軍前副司令吳國華 被指上吊身亡

中央社／香港31日電
前中央軍委副主席張震之子張小陽赴吳國華家中慰問，並與吳國華妻子許愛萍合影。（取自推特）
前中央軍委副主席張震之子張小陽赴吳國華家中慰問，並與吳國華妻子許愛萍合影。（取自推特）

已退役三年的中國火箭軍前副司令吳國華在北京逝世，昨天出殯，各方對他的死因諸多猜測，老上司張小陽透露，吳國華是在家中廁所上吊身亡，原因與工作壓力和家庭不和睦有關。

中央社引述港媒報導，吳國華去世3周後，中國方面才傳出其死訊，死因眾說紛紜，有說是腦溢血。

上周，吳國華的訃告在網上流傳，由「吳國華同志治喪辦公室」於7月25日發布，稱「火箭軍原中將副司令員吳國華同志，因病於7月4日在北京逝世，享年66歲」。

訃告表示，遵照家屬意願，喪事從簡，告別式30日在八寶山殯儀館舉行。

報導指出，吳國華的老上司、前中央軍委副主席張震的長子張小陽曾到吳家送花籃，與其夫人許愛萍合影。

據報導，張小陽在感言寫道：「2023年7月4日，星期二晚九點，他在自己家中三樓廁所，『因病醫治無效死亡』。實際上是工作壓力大，家庭不和睦，上吊自盡了，可惜！」

另據香港「南華早報」（SCMP）28日引述知情人士報導，中共火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌，以及前火箭軍副司令員、現任中共中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，也因涉及貪腐已於3月被帶走調查。

在火箭軍貪腐洩密傳聞不斷之際，中共總書記習近平26日在成都視察共軍西部戰區空軍時說，軍隊要把「正風肅紀反腐」不斷向縱深推進，並要「扭住高層黨委」，堅持「以上率下、從嚴要求」。

中共 北京 同志

上一則

中國再傳官員非正常死亡 湖南常德副市長龐波陳屍沅江

延伸閱讀

支持郭台銘選總統 彰縣議長謝典林宣布退出國民黨

支持郭台銘選總統 彰縣議長謝典林宣布退出國民黨
查反腐？逼打仗？港媒曝火箭軍3高層被帶走

查反腐？逼打仗？港媒曝火箭軍3高層被帶走
吉林公園1男1女上吊身亡 疑母子吃完最後一餐共赴黃泉

吉林公園1男1女上吊身亡 疑母子吃完最後一餐共赴黃泉
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14

超人氣

更多 >
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」