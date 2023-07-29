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螞蟻重組赴港IPO？ 中國官媒：短期內可能性不大

記者陳宥菘／即時報導
有消息傳出螞蟻集團正計畫進行重組，為重啟在香港IPO鋪路。中國官媒中國新聞社旗下「國是直通車」29日發文稱，短期內重新上市的可能性不大。（路透）
有消息傳出螞蟻集團正計畫進行重組，為重啟在香港IPO鋪路。中國官媒中國新聞社旗下「國是直通車」29日發文稱，短期內重新上市的可能性不大。（路透）

近日有消息傳出，中國網路金融服務巨頭螞蟻集團正計畫進行重組，考慮把區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務，等非核心業務剔除在主要實體之外，為重啟在香港IPO鋪路。中國官媒中國新聞社旗下「國是直通車」29日發文指出，一名接近監管的人士表示，螞蟻短期內重新上市的可能性不大。

日前，彭博報導指出，螞蟻集團考慮剝離部分非核心業務，並申請中國的金融控股牌照。一旦螞蟻集團完成重組並獲得金融控股牌照，便可在香港上市，不會像之前那樣尋求在香港和上海兩地上市。

「國是直通車」文章稱，接近監管的人士表示，螞蟻集團重啟IPO一方面要合法合規，另一方面企業也會根據自身內部情況和外部市場情況來作判斷。「從近期了解到的情況來看，短期內，螞蟻重新上市的可能性不大。」但報導並沒有再更多揭露可能性不大的原因為何。

不過，也有市場人士認為，「接受處罰」的螞蟻決心重裝上路，而從目前公布的情況看，此次處罰有利於螞蟻完善公司治理、加強風險管理、提高整體經營合規水平，預計後續其申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度可能會加快。

「國是直通車」29日發出題為「被罰超70億後，20多天時間螞蟻集團都乾了啥？」的文章，內容統整螞蟻集團自7月7日被重罰人民幣71.23億元（約9.9億美元）後的行動。包含宣布以自有資金回購現有股東的部分股份，為補充員工激勵池以持續吸引人才。阿里巴巴宣布不參與回購等。

螞蟻集團 香港 重組

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