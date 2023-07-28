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福建史上第二強 杜蘇芮登陸晉江掀巨浪 狂風襲暴雨炸

記者陳宥菘／即時報導
杜蘇芮颱風中心9時55分前後從福建晉江沿海登陸，晉江部分道路已傳出淹水災情。（翻攝自微博）
杜蘇芮颱風中心9時55分前後從福建晉江沿海登陸，晉江部分道路已傳出淹水災情。（翻攝自微博）

據中國中央氣象台消息，杜蘇芮颱風中心在28日9時55分前後從福建晉江沿海登陸，登陸時由超強颱風級減弱為強颱風級，中心附近最大風力有15級，是今年以來登陸中國的最強颱風，也是登陸福建史上第二強的颱風。杜蘇芮颱風預計以每小時25公里左右的速度向北偏西方向移動，其殘餘環流將影響到華北、東北等地，浙江、福建等地需嚴防特大暴雨，各地也需警惕破壞性風雨致災。

央視新聞報導，晉江部分道路出現積水，部分地區出現停電情況，街道上的樹木也出現被強風吹倒的情況。

陸媒報導稱，「杜蘇芮」是少見的繞過台灣、直接登陸福建的「一手颱風」。它維持中國颱風等級「超強颱風」強度超過70小時，登陸前雖然有所減弱，但登陸強度仍僅次於2016年的莫蘭蒂，成為登陸福建史上第二強的颱風。

28日將是杜蘇芮颱風影響中國最主要的時段，包含福建、浙江、江西等地將現狂風暴雨。降雨方面，江蘇南部、安徽南部、浙江、福建、江西東部等地有大到暴雨，浙江北部和東部、福建東部等地更有大暴雨，特大暴雨發生機會，需警惕發生山洪和地質災害

風速方面，中國南海東北部偏東海域、台灣海峽、福建南部的部分地區及沿海風力可達8至12級、陣風13至15級，杜蘇芮中心經過的附近海域風力可達13至16級，陣風17級以上。

中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，杜蘇芮登陸後強度將迅速減弱，29日上午開始，風的影響就會明顯減弱，但隨著颱風減弱後的低壓或殘留雲系北上，還可能在華北一帶滯留，預計對中國降雨的影響將會持續到8月2日前後。其中京津冀地區可能迎來持續明顯強降雨，部分地區降水具有一定極端性，需注意防範。

29日至31日，江淮北部、黃淮、華北甚至東北南部都將陸續受到影響，河南、山東西部、河北、北京、天津、山西東部、遼寧南部或將自南向北迎來強降雨，部分地區有暴雨，局地有大暴雨。

為防禦杜蘇芮颱風，中國氣象局已啟動最高等級的一級應急響應，福建省氣象局也已啟動重大氣象災害（颱風）一級應急響應和重大氣象災害（暴雨）一級應急響應。福建廈門、漳州、泉州和廣東汕頭等地均已實行停工（業）、停產、停課、休市等措施。

杜蘇芮颱風登陸的福建首當其衝，海陸空交通全面受阻。包含沿海多條客運營業線部分旅客列車停運，其中27日20時至28日23時全部線路旅客列車停運。福建沿海183艘船全部停航，廈門金門、泉州金門、黃岐馬祖、馬尾馬祖等4條兩岸小三通客運航線全部停航。

鐵路方面，中國廣鐵集團27日至30日計畫停開動車組列車622列，變更運行區段動車組列車20列、普速鐵路計劃停運10列。長三角鐵路從7月27日18時起實施第二批列車開行調整計劃，計劃停運12趟列車、增開22趟列車。

飛航方面，杭州機場28日已取消進出港航班58架次；廈門機場預計保障航班調減為167架次，其中進港航班120架次，出港航班47架次，今日計畫進出港航班預計調整至18:00後起降。

中國中央氣象台預測杜蘇芮颱風未來48小時路徑圖。（取自中國中央氣象台）
中國中央氣象台預測杜蘇芮颱風未來48小時路徑圖。（取自中國中央氣象台）

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