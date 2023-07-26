武漢地震監測中心被駭 自媒體博主懷疑美國國防情報局

玉淵譚天認為這次駭客攻擊可能美國中央情報局（CIA）和美國國家安全局（NSA）發起的。圖為其微博貼出的美國情報機構體系。 玉淵譚天微博號

今天上午，中國湖北省武漢市公安局江漢分局發布警情通報稱，武漢市應急管理局地震 監測中心的部分網絡設備被植入木馬病毒，初步判定這一事件為境外具有政府背景的黑客組織和不法分子發起的網絡攻擊行為。代表央視的自媒體博主「玉淵譚天」下午在其微博號發出長貼文，指控美國中央情報局 （CIA ）和美國國家安全局（NSA）可能是發起這次駭客攻擊的組織，而獲取的資訊則可能是交給美國國防情報局（DIA）分析。

玉淵譚天說，譚主聯繫了武漢市應急管理局，對方表示，國家計算機病毒應急處理中心和360公司對木馬病毒進行了溯源分析，我們從這兩家機構獲悉，這個境外駭客組織來自美國。她說，又是美國，美國對中國的地震監測中心發動網絡攻擊，到底想幹什麼？

她表示，帶著這一問題，譚主和一名專業人士聊了聊。對方表示，地震波穿過的地下介質、結構不同時會產生波速的變化。而獲取地震監測中心的相關數據可以推導出某一區域的地下結構和岩性。例如推測地下是否有大型的空洞，進而推測它是否是軍事基地或者指揮所。

美國發動這次網絡攻擊，是想分析什麼呢？玉淵譚天說，譚主決定從美國情報機構入手，找找線索。她說，關於美國情報機構，不少人耳熟能詳的，有美國聯邦調查局（FBI）、美國中央情報局（CIA）、美國國家安全局（NSA）等。但實際上，這些機構只是美國情報體系的冰山一角，當前，美國有18個情報機構，這18個機構隸屬美國不同部門，共同織起了一張情報大網。

她說，其中，美國中央情報局（CIA）和美國國家安全局（NSA）是發動網絡攻擊的「慣犯」。去年，中國西北工業大學就遭到美國國家安全局（NSA）的網絡攻擊。2個多月前，譚主還做了《獨家解讀：現實版「黑客帝國」離我們有多近》，細數美國中央情報局（CIA）是如何在網絡上開展破壞行動的。

她認為，這次網絡攻擊很有可能還是這兩個部門發起的，那在美國的設想中，如果獲取了這些數據，誰來做分析的工作呢？文章說，譚主對這18個情報機構的職能進行了梳理，而後將目光鎖定在了一個機構上——美國國防情報局（DIA）。

她說，美國國防情報局（DIA），作為美國國防部下屬的對外軍事情報機構，它的僱員數量以及預算等信息都屬於保密狀態。最近和它相關的報導，是DIA在去年年底成立了一個「中國任務小組」，這個小組召集了一批分析師和專家，專門為DIA提供針對中國的「工具箱」。

玉淵譚天說，海灣戰爭，被稱為「現代戰爭與傳統戰爭的分界線」，很多人都將注意力集中在美國的制空權上，很少有人注意到另一個因素——美軍的地質及地形情報。在發動戰爭前，美軍就對伊拉克的地質資料進行大規模地獲取、分析，確定了伊軍的指揮機構藏在地下30米處，並且，美軍還對該機構所處位置的岩層進行了地質分析。戰爭一開始，美軍發射了帶有地質信息芯片的激光制導鑽地炸彈，直接摧毀了伊軍的指揮機構。

文章稱，看到這，再回過頭看看此次武漢地震監測中心遭到網絡攻擊事件，是否有些細思極恐？隨著戰爭形態的不斷發展，民用與軍用設施的界限越來越模糊，精確打擊變得越來越重要。想要精確打擊，就需要更多的地質與地形情報作支撐。

玉淵譚天說，為了獲取這些信息，美國情報機構加大了網絡攻擊與網絡竊密的力度。當前，美國已經打造了網絡攻擊全套武器裝備，能夠隨意攻擊全球目標。相關報導稱，美國利用目前掌握的地質情報對全球一萬多個重點地下目標進行了多次模擬打擊試驗，為其精確打擊提供重要的參考。

她說，而隨著中國地質學的發展，地震監測中心監測的數據會越來越多維，這也意味著，一旦這些信息洩露，能夠被分析出來的信息會越多。專業人士表示，現在監測中心還會同步監測地下水位與土壤等信息。

她進一步說，譚主注意到，美國國防情報局（DIA）在幾年前就開始研究土壤對軍事行動的影響，相關研究已經細分到土壤含水量、溫度分別會對軍用車輛通行產生什麼影響。

隨著美國的國家安全戰略將中國定義為“戰略競爭對手”，美國各大情報機構也都將自己的首要任務調整為幫助美國在與中國的戰略競爭中取得成功。

貼文稱，美國中央情報局（CIA）研究的黑客程序能夠專門針對智能電視，並且，他們製造的一千多種駭客系統幾乎可以覆蓋目前市面上絕大多數的電子設備系統；玉淵譚天最後稱，面對這樣的「敵人」，我們要做的不單單是提升自己的防護能力，更要通過跨學科、跨領域的協同，織起一張防護的「天網」。