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中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

最近中國經濟步履蹣跚，一些人懷疑，中國可能步上日本的後塵。真是如此嗎？2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為「或許不會」，因為日本經濟其實沒有眾人想像那麼糟，但中國經濟會比日本糟。

盛行說法是，日本在1980年代末經歷一波股市和房地產榮景，但泡沫最終爆掉了。時至今日，東京日經225股價指數現在的價位仍遠低於1989年攀抵的顛峰水準。當年泡沫爆裂後，留下一堆問題銀行和企業債務爛攤，導致經濟停滯一世代。

人口老化誇大了日本經濟疲態

克魯曼指出，這種說法有幾分事實，但卻未考量到日本經濟運勢相對式微的最重要因素：人口結構。低生育率加上不願接受移民，導致日本工作年齡人口從1990年代中期以降就快速走下坡。當時日本避免經濟規模萎縮的唯一方式，是每名勞工的產出成長必須大幅領先其他大型經濟體才行，但其實並沒有。

不過，若把人口結構因素納入考量，日本這些年來的經濟表現其實並不算太差勁。經人口因素調整後，日本已獲致可觀的經濟成長：自1994年以來，每名工作年齡成年人的人均實質所得成長45%。儘管美國表現更好，但這個事實與日本經濟長期停滯的說法格格不入。

況且，要管理一個工作年齡人口持續萎縮的經濟，非常困難，因為人口低成長往往導致投資疲軟，也就難以維繫充分就業，形成所謂的「長期停滯」。

然而，日本並未陷入這樣的困境。克魯曼說，事實上，日本避開了大規模失業，或任何大規模苦難。以壯年勞工受僱比率來看，日本這項指標的百分比率仍高，事實上，還一直比美國高呢。

年輕人呢？日本年輕人（15~24歲）失業率在1990年代的確攀升，但那股上升趨勢後來已逆轉。

所以，日本在後泡沫時期的經濟表現其實「相當良好」，儘管就業一部分是靠龐大的赤字支出撐起，導致日本債台高築，但眾人警告數十年的日本債務危機從未成真。從一些方面來看，克魯曼認為，日本經濟不僅不是令人引以為戒的「警惕故事」，反而可視為某種「模範」——示範如何在因應棘手人口挑戰的同時，仍能維持經濟繁榮與社會穩定。

以上這些都難以量化，但據許多人觀察，日本社會的活力和創造力遠超出外界想像。經濟學家兼財經部落客Noah Smith就形容，東京有如「新的巴黎」。克魯曼曾在當地人導覽下遊訪東京，親身感受到那城市的活力十足，顯示所謂「日本是老態龍鍾、停滯不前的社會」，是錯誤的刻板印象。

所以，回到最初問題：中國會是下一個日本嗎？

2023年的中國 vs. 1990年的日本

克魯曼說，現在的中國跟1990年的日本相比，確實有一些明顯相似處。例如，中國經濟極其失衡，消費者需求太低，只靠肥碩的不動產業支撐，工作年齡人口也日益萎縮。

但有別於1990年的日本，現在的中國經濟，大致而言，離「走在科技最尖端」還差得遠，所以生產力快速成長的展望雖然較佳，尾隨其他許多新興經濟體掉入「中等收入陷阱」——快速成長到某個時點，就變得停滯不前——顧慮卻日增。

倘若中國正走向經濟減速的未來，那麼，有個耐人尋味的問題：中國能否複製日本的社會凝聚力——維持腳步放緩的經濟成長，同時避免民眾大規模受苦或社會動盪。克魯曼懷疑，這麼一個朝令夕改的極權政權，能複製日本的成功經驗嗎？現在，中國年輕人的失業率，已經比日本任何時候都高出甚多了。

結論：中國不可能變成下一個日本，就經濟而論，表現也許會更差。

日本 克魯曼 就業

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