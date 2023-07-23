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季辛吉獲高規格接待 中學者：釋放北京願意對話的信號

記者謝守真／即時報導
高齡百歲的季辛吉，此次訪問北京受到高規格待遇，中國國家主席習近平也於20日與其會面。（美聯社）
高齡百歲的季辛吉，此次訪問北京受到高規格待遇，中國國家主席習近平也於20日與其會面。（美聯社）

年過百歲、曾先後訪問中國百餘次的美國前國務卿季辛吉，日前不辭辛勞再度造訪北京並受到中共高規格接待引發關注。對此，被視為中共總書記習近平智囊的前海國際事務研究院院長鄭永年解讀，「中國領導人高規格會見他，就是要釋放中國願意對話的積極信號，願意世界秩序恢復穩定，中國還是會繼續擔當和平發展的角色」。

在人民日報海外版旗下新媒體「俠客島」的專訪中，針對季辛吉此行，北京當局安排他第一個會見的人為中國國防部長李尚福，鄭永年表示，他對此並不感到驚訝。

鄭永年說，季辛吉在百歲生日前後，罕見地接受經濟學人、華爾街日報、彭博等媒體密集採訪，從這些採訪中可以看出，「季辛吉確實『有話要說』，他很主動」。當時經濟學人報導的題目為「如何避免第三次世界大戰」，從中也能看出季辛吉的擔心。

鄭永年表示，「季辛吉目前最擔心的是中美關係」。季辛吉說，他擔心中美關係如果按照現在的趨勢下去，有可能5到10年就會滑向戰爭。

最近美國高層密集訪問中國，美國國務卿布林肯來談外交，財政部長葉倫來談經貿，氣候特使柯瑞來談氣候，鄭永年稱，這些議題都很重要，但季辛吉認為，這些還不足以構成中美間「基底性的問題」。

對於什麼才是中美關係穩定的「基底」？季辛吉認為，人工智慧（AI）現在才是中美之間能真正坐下來談判的基礎，這是AI對國際政治的意義。

鄭永年表示，他同意季辛吉的觀點，「我們（中國）有必要提升對AI的戰略性認識」。

鄭永年指出，當年世界「冷和平」，是因為美蘇之間都擁有毀滅對方的核力量。未來如果中美能在AI領域旗鼓相當，或許中美將會有一個大談判（Grand Bargining）的新基礎出現。

「當年美蘇大談判的基底是核武器，包括承載核武器的導彈數量。氣候、經貿、公共衛生……這些議題是日常交流，是維持聯繫，但還不是真正大談判的基底。」

鄭永年說，歷史上，地緣政治變遷往往跟技術變革相關，過去250年更是如此，是新技術的出現改變了地緣政治，而非經貿。

因此，他強調，「關鍵核心技術要靠自己」，對國際政治不要抱有幻想，要從現實出發。「維護世界和平，首先要有維護和平的手段。『止戈為武』，首先你要有『戈』」。

AI 北京 國務卿

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