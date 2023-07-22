中俄於日本海域聯合軍演 戰略意義顯著

由中方主導的「北部·聯合-2023」中俄海上聯合演習正在日本海某海域舉行，圖為解放軍齊齊哈爾艦艦載直升機起飛警戒。中國專家分析，中俄在此背景提升軍事合作，具顯著戰略意義。（ 新華社）

為期四天的中俄「北部·聯合-2023」演習，已於20日在日本 海某海域開幕，雙方共有10多艘艦艇和30多架軍機參演，時間點正值美日韓海上反導演習後，和俄烏戰爭以來全球地緣政治發生巨大變化下，中國專家分析，中俄在此背景提升軍事合作，具有顯著的戰略意義，表明雙邊安全互信已得到高度提升。

新民晚報引述華東師範大學俄羅斯 研究中心學者鄭潤宇表示，在北約持續介入亞太、美日等國不斷強化軍事部署的背景下，俄羅斯全力支持和配合這一由中方主導的年度軍事演習，且在參演規模及合作深度上都有提升，具有顯著戰略意義。

美日韓三國剛在日本海舉行三邊反導軍演，是南韓總統尹錫悅上台以來第四次。另，北韓近期不斷批評，美國是朝鮮半島和地區和平穩定的破壞者。

鄭潤宇說，烏克蘭危機升級以來，地緣安全和國際政治環境發生巨大變化，傳統安全重要性迅速提升。中俄在此背景下提升軍事合作，表明雙方以實際行動增強中俄共同維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰的能力，雙邊安全互信已得到高度提升。

中俄雙方海軍艦艇15日出發，舉行旨在「維護戰略航道安全」的聯合演習。解放軍 包括導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，導彈護衛艦棗莊艦、日照艦，以及綜合補給艦太湖艦組成的編隊18日抵達預定海域，與俄羅斯海軍會合，就威懾驅離、錨地防禦等多個課目展開多回合對抗演練。

本月初， 中國國防部長李尚福在北京與俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫會晤，李尚福表示盼與俄海軍加強各層級溝通，並常態組織聯演聯巡聯賽，拓展合作。另，俄羅斯也剛派兩艘輕型護衛艦訪問上海港。

此外，據央視新聞22日揭露，中泰兩國空軍的第六次聯合訓練，「鷹擊-2023」也剛舉行閉幕式，該訓練為期21天，完成空中支援、對地突擊、聯合防空和大規模兵力運用等課目訓練；同時，解放軍近期在南海、黃海等地也有動作，據中國海事局通報，解放軍21日在南海部分海域進行實彈射擊演練，和將於24至29日，在黃海北部部分海域進行實彈射擊。