中國上半年增速5.5% 學者：延續目前態勢難達5%目標

中國經濟學家、上海財經大學校長劉元春。（取材自鳳凰網）

中國經濟2023年上半程跑出5.5%的增速，中國國家統計局新聞發言人付凌暉稱它是「含金量比較高的速度」。但中國「每日經濟新聞網」專訪經濟學家、上海財經大學校長劉元春，他認為，若下半年中國經濟只是延續目前的態勢，恐難完成全年5%的增長目標。為此，穩增長、穩就業 、控風險的力度必須進一步強化。

劉元春接受每經網「城市進化論」欄目訪問時說，這一輪復甦是複雜的，既有周期性因素，也有結構性因素，更有體制性的一些因素。

報導說，他希望提醒大眾的是，經濟復甦，並不是靠哪一項政策通過一兩個月就能解決的，也不要指望靠某一項政策就能帶來V型反彈。接下來，要讓更多市場主體有明顯體感，就必須加大力度進行實質性的預期調整。

劉元春說，5.5%低於整個市場的預期，在我們團隊的預測裡，屬於一個中性偏下的情形。但如果從整個世界和發展階段的角度來看，它也很正常。從上半年的情況看，大國中除了印度，其他國家的增速都低於我們。整個東亞地區在全球貿易下滑的壓力下已經出現一些崩潰性變化，我們能夠保持5.5%的增速已經很不錯了。

他說，我們也要客觀認識到，二季度6.3%的增速並不能反映目前經濟總體的發展態勢。這通過兩個加工數據能夠更好地體現。一個是兩年平均增速，一季度兩年平均增速是4.6%，而二季度兩年平均增速僅有3.3%，較一季度下滑了1.3個百分點；二是從環比增速也可以看到，一季度環比增速是2.2%，而二季度環比增速僅為0.8%，從這裡面的確看到復蘇有所回緩。

劉元春說，如果要完成全年5%的增長目標，意味著今年下半年經濟增速必須達到4.6%~4.7%。由於去年的基數效應已經減弱，三季度經濟即使出現快速企穩，其兩年同比增速回歸到4%，三季度的同比增速大約會是在4%~4.2%的一個水平。但這樣一個水平難以完成5%的增長目標，這就意味著下半年在經濟復甦動能乏力、內需不足問題顯化的狀態下，穩增長、穩就業、控風險的力度必須全面強化。

他說，當然，由於目前我們在穩增長、穩就業、控風險上採取的一攬子政策已經開始陸續推出，政策空間也相對較大，那麼三季度經濟增速達4.2%~4.3%、四季度增速達5%左右是可以預期的，全年經濟增速達5%的目標也就能夠完成。

他說，但其前提是我們下半年穩增長、穩就業、控風險的一攬子方案能夠持續推出，有效地遏制目前所面臨的一些壓力。

劉元春表示，大量市場主體對這一輪復甦的認識還是不深刻。這一輪復甦跟以往的復甦是不一樣的，不是說政府簡單的某一項政策就能夠產生一個V型反彈。這一輪復甦是大疫之後的復甦。三年疫情 對社會心理、資產負債表的衝擊是非常厲害的。大疫之後的復甦，一定會在一些反復中進行修復，很多人以為疫情一放開，經濟就應該好轉，大家就能夠報復性消費，實際上這裡面很複雜。

他說，其次，這一輪復甦是在房地產 深度調整過程中的復甦。而這一輪房地產調整又跟以往的調整不一樣，這就決定了這次房地產調整的路徑更複雜、深度更深、時間更長，對經濟的左右力度也會更大。

對於下半年可能會拿出哪些新的政策工具？劉元春說，目前可能很多人都在等政策，都希望政府能夠明確一攬子刺激計劃。但從中央政治局幾次會議、國務院常務會議以及各大部門的一些行動來看，實際上已經在行動。

他表示，首先，李強總理已經表態，要圍繞穩增長、穩就業、防風險等，及時出台、抓緊實施一批針對性、組合性、協同性強的政策措施。第二，從中央到各部委已經召開了好幾次座談會來穩定各類企業家的信心，某種程度上，這也是在為下一步政策推出做鋪墊。第三，在支持中小微企業上，新一輪的減稅降費方案已經出台。

他說，更重要的是，穩定房地產市場的一些舉措開始陸續推出，雖然宣傳力度不大，但實際上它在擴消費、保證資金的流動性上已經有了很大的寬鬆。同時，LPR已經下降了10個基點，這是貨幣政策再定位的一個象徵。

他表示，目前的一些動作已經很大，並且會產生一些很強的效果。比如說，關於地方投融資平台的債務問題，是否要進行置換、是否要進行延期，目前大家在討論，也在做相應的一些舉措。更重要的是，下半年積極的財政政策要回歸到這個積極的定位。

所以，我覺得，我們應對目前政府出台的政策做一個很好的梳理和把握。同時，政府也應前瞻性地將下一步的一些政策方案提前系統化、體系化地推出，從而有利於市場主體產生強烈的政策獲得感，進一步調整他們的預期，形成一個向上的動能。