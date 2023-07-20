微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已經可以綁定國際信用卡。路透

繼支付寶開通，中國騰訊集團今天正式宣布，旗下的微信 支付已支持綁定國際信用卡，可在中國超過千萬家的商戶消費。單筆交易金額人民幣200元及以下的交易，免收手續費。

騰訊表示，為進一步提升境外用戶在中國境內的行動支付體驗，騰訊與Visa、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB、Mastercard等國際卡組織深化合作，近日全面有序開放境內各城市的微信支付商戶網絡，支持餐飲、交通、商超、酒旅等各領域商戶，支持掃碼、被掃、微信小程序、In-APP多種支付方式，不斷拓展消費場景。

據發布，入境中國人士透過護照、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、台灣居民來往中國通行證（台胞證）、港澳居民居住證、台灣居民居住證、外國人永久居留身分證開通微信支付，綁定國際銀行卡，即可在逾千萬家中小商戶便捷消費。

為支持用戶小額高頻率的消費需求，對於單筆交易金額人民幣200元（約27.8美金）及以下的國際卡交易，微信支付承擔國際卡交易相關費用，免收使用者交易手續費（具體以支付頁面提示為準）。單筆交易金額大於200元時，會收取3%的手續費。

據北京 青年報報導，微信支付綁定外卡過程中要驗證的手機號碼不必須是中國的手機號碼，境外手機號碼只要能接收簡訊驗證碼，也可以通過驗證。

目前微信支付綁定國際卡支持在中國境內日常消費使用，但暫不支持紅包、轉帳等交易。

據報導，透過微信支付使用外卡會有一定的限額，其中單筆是6000元、月累計5萬元，年累計6萬元。用戶支付時的匯率 會以用戶外卡所屬卡組和發卡行的匯率計算。