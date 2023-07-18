中國提AI治理5原則：反對利用人工智能謀求軍事霸權

中國常駐聯合國代表張軍。圖為他上個月就巴勒斯坦問題闡述中方三點意見。(翻攝自央視新聞)

據中國常駐聯合國 代表團網站7月19日消息，美國紐約時間18日，聯合國安理會就人工智能 與安全問題舉行高級別公開會。中國常駐聯合國代表張軍大使出席會議時指出，人工智能的複雜效應不斷顯現，既產生巨大的技術紅利，也引發越來越多的擔憂，凸顯了構建人類命運共同體的重要性、必要性、緊迫性。 他提出了人工知能治理的五條原則，其中第一條就堅持倫理先行，要確保AI技術始終造福人類。第五條則是堅持和平利用，反對利用人工智能謀求軍事霸權、破壞他國主權和領土完整。

張軍強調，人工智能作為「雙刃劍」，它是好是壞、是善是惡，取決於人類如何利用、如何規範、如何統籌發展與安全。國際社會應該秉持真正的多邊主義精神，開展廣泛對話，不斷凝聚共識，探討制定人工智能治理的指導性原則。中方支持聯合國在此方面發揮中心協調作用，支持各國特別是發展中國家充分參與、作出貢獻。

他提出的人工智能治理的五條原則如下：

一是堅持倫理先行。要確保人工智能技術始終造福人類，就必須將「以人為本」、「智能向善」作為基本準則，用以規範人工智能的發展方向，避免這一技術成為「脫韁的野馬」。在此基礎上，逐步建立並完善法律法規和政策體系。

二是堅持安全可控。人工智能相關發展和應用存在諸多不確定性，安全是必須守住的底線。國際社會要強化風險意識，確保不發生超出人類掌控的風險，確保不出現機器自主殺人，確保在關鍵時刻人類有能力摁下停止鍵。

三是堅持公平普惠。發展中國家平等獲取和利用人工智能技術、產品和服務，至關重要。個別發達國家為謀求科技霸權，構建排他性小圈子，以種種藉口和行動惡意阻撓他國技術發展，人為製造科技壁壘，中方對此堅決反對。

四是堅持開放包容。科技發展要在推動技術進步和保障安全應用兩方面取得相對平衡，最佳路徑是保持開放合作，鼓勵跨學科、跨領域、跨地區、跨國界的交流對話，反對各種形式的「小院高牆」、「脫鉤斷鍊」，打造開放、包容、公正、非歧視 的科技發展環境。

五是堅持和平利用。要重點挖掘人工智能在促進可持續發展、推動跨領域融合創新等方面的潛力。安理會可以深入研究人工智能在衝突局勢中的應用和影響，採取措施豐富聯合國的和平工具箱。各國應秉持負責任的國防政策，反對利用人工智能謀求軍事霸權、破壞他國主權和領土完整。

張軍表示，中國秉持人類命運共同體理念，始終以高度負責的態度參與人工智能全球合作與治理，相繼在聯合國平台提交了關於人工智能軍事應用、倫理治理的兩份立場文件。中方願與國際社會一道，在人工智能領域積極落實中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，促進跨文化交流與合作，共同防範和應對風險挑戰。