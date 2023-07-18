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官方發函：中國科學院簡稱「中國科學院」網友嘲諷有何意義

中央社／台北18日電
北京當局近期發函，修訂中國科學院的簡稱為「中國科學院」。（取材自微博）
北京當局近期發函，修訂中國科學院的簡稱為「中國科學院」。（取材自微博）

中國媒體澎湃新聞17日報導，北京當局近期發函，修訂中國科學院的簡稱為「中國科學院」，並通令各單位與機構，感到疑惑的中國網友嘲諷，如此前後都一致的正名到底意義何在？

報導說，據中國國務院下發的文件「國務院辦公廳秘書局關於印發國務院機構簡稱的通知」，中國科學院簡稱修訂後稱之為「中國科學院」，請各單位、各部門知悉，並在工作中使用。

報導指出，按通知要求，中國科學院全稱和簡稱均為「中國科學院」，在今後的網站和新媒體內容發布時，須統一使用「中國科學院」。

此前，中國科學院官方發布訊息及媒體報導，常使用的簡稱是「中科院」。

針對中國國務院發函告知機關正名前後無不同之舉，網友嘲諷：「哦我數了數全稱是五個字，再數了數簡稱還是五個字」、「有何意義？」、「就叫中科院有啥問題？」

據中國科學院官網，中國科學院成立於1949年，是中國自然科學最高學術機構、科學技術最高諮詢機構、自然科學與高技術綜合研究發展中心。

全院共有11個分院、100多個科研院所、3所大學（與上海市共建上海科技大學）、130多個國家級重點實驗室和工程中心、68個國家野外觀測研究站、20個國家科技資源共享服務平台。

總計承擔30餘項國家重大科技基礎設施的建設與運作，正式職工和在學研究生分別超過6萬9000和7萬9000人。

國務院 北京

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