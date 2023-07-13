中國6月出口大衰退 比疫情時還差

中國今年上半年出口衰退3.2%，但汽車出口亮眼。圖為江蘇連雲港碼頭上等待裝船銷往海外市場的汽車。（Getty Images）

中國6月出口意外大幅衰退。 中國海關總署13日公布最新外貿數據，以美元計，中國6月出口年減12.4%，跌幅比5月擴大4.9個百分點，衰退幅度超過市場預期，且為連續兩個月下跌，並創下新冠疫情 爆發後，2020年3月以來最差的單月表現。

市場分析，受外需疲弱、高基期等因素影響，今年第三季中國出口仍可能維持負增長，第四季因基期因素消退可望小幅上行，但下半年中國整體外貿仍面臨較大壓力。

根據華爾街 日報早前對經濟學家的調查，預期中國6月出口將較去年同期下降9.2%，進口下降4%。中國財新傳媒近日對14家機構的調查則顯示，經濟學家對中國6月出口增速的預測均值為負10.2%，進口的預測均值為負3.9%。

但中國13日公布的數據，不僅出口衰退幅度超出市場預期，進口表現同樣不理想。按美元計，6月中國進口較去年同期減少6.8%，跌幅較前月增加2.3個百分點，為繼5月降幅收窄後再次擴大，且為連續四個月負增長。

不過，中國海關總署新聞發言人呂大良表示，當前中國外貿同比看起來似乎走得「慢了一點」，但每月表現都較上月佳，一步一個腳印地穩步前行，整體呈平穩發展態勢。

中國6月與美國、日本、歐盟 、東協等主要貿易夥伴的外貿衰退幅度均擴大，原先5月中國與東協間的進出口仍維持正成長，顯示歐美經濟放緩，已逐漸影響到東協對中國中間品的需求。

值得關注的是，今年上半年，兩岸進出口貿易總額按美元計年減高達24.4%，遠高於中國整體進出口4.7%的衰退幅度。其中，中國對台出口衰退24.7%，中國自台灣進口下降24.3%。

在出口一片衰退聲中，中國6月汽車出口金額和出口數量年增率卻高達100%零9.9和65.4%，延續今年初以來的量價齊升勢頭。澎湃新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，今年以來中國新能源汽車出口在全球市場的份額大幅提升，且6月鋰電池、太陽能電池出口也快速增長，上述三樣產品對中國出口的促進作用顯著。