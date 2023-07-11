調查：6成中國大學畢生願當網紅做直播

中國有61.6%大學應屆畢業生就業時會考慮進入網紅直播業。示意圖。(路透)

當網紅、做直播正成為中國年輕人期待的職業，調查顯示，61.6%大學應屆畢業生就業 時會考 慮網紅直播等新興職業；而隨着大量年輕人加入，直播業「青春飯」的屬性也越加凸顯。

據央視新聞、財經網，中國直播、短影音行業去年直接或間接帶動的就業機會逾1億個，越來越多年輕人試圖加入直播等新興行業，微博 近日公布「當代年輕人就業在關注什麼」問卷顯示，在近萬名受訪應屆大學畢業生中，61.6%就業時會考慮網紅直播等新興職業，只有38.4%選擇完全不考慮。

但是這行真的那麼「好賺」嗎？

「中國網絡表演（直播與短影音）行業發展報告（2022-2023）」數據顯示，去年中國網路表演（直播與短影音）行業市場規模達人民幣1992.34億元（約276億美元）。截至去年底，具有網路表演（直播）經營資格的經營性網路文化單位有6263家。

主播和用戶方面，截至去年，累計開通逾1.5億個主播帳號；內容創作者帳號（帳號發布過短影音）累計超過10億個。

曾任教於廈門大學嘉庚學院的人才發展資深顧問陳曉霞表示，年輕人選擇直播等新興行業是很積極的訊號，說明傳統的階層概念正在被打破。

報導引述部分從業者表示，有能力的主播薪資相對穩定，但越來越難做，而且收入高低天差地遠，據「中國網絡表演（直播與短影音）行業發展報告（2022-2023）」，以直播為主要收入來源的主播中，95.2%月收入為5000元（約694美元）以下，僅0.4%月收入達10萬元（約1萬3881美元）以上。

陳曉霞指出，直播行業「二八定律」明顯，也就是20%的人賺走了80%的利潤，外界看到的只是20%成功後被仰望的網紅，但其實更多人是仰望者。

隨着大量年輕人加入，直播行業「青春飯」的屬性也越加凸顯， 報導說，去年中國直播從業者以18至29歲年齡段最多，占全部的64.2%；30至39歲的占比為20.9%。有業內人士透露，他所在直播帶貨公司主播年齡上限是30歲。