機鬧事件頻傳 中國民航局長：依法從嚴從快從重打擊

中國民航局4日召開會議宣布開展「依法整治機鬧行為 維護航空安全秩序」專項行動。圖為北京首都機場。（記者廖士鋒／攝影）

暑假到，中國近期民航乘客「機鬧」事件頻傳，而官方召開動員部署會議強調，要加大整治力度，堅決遏制「機鬧」多發態勢，依法從嚴從快從重打擊「機鬧」，引導旅客自覺文明乘機，營造「文明出行濃厚氛圍」。

據中國民航報消息，中國民航局4日召開了「依法整治機鬧行為 維護航空安全秩序」專項行動動員部署會，中國民航局局長宋志勇強調，整治「機鬧」專項工作，是中共 中央交給民航的重要政治任務，責任重大，要齊心協力、扎實工作，堅決遏制「機鬧」多發頻發態勢，維護好民航安全秩序。

宋志勇要求，要分析航班環境、不正常航班應對處置方式、常旅客服務承諾與保障能力匹配度、「機鬧」應對處置理念等多方面原因，堅持系統觀念，綜合運用宣傳、打擊、治理等多種手段，進一步強化對「機鬧」事件的綜合治理和聯合整治。同時要強化專項培訓，廣泛開展「機鬧」現場處置應對培訓和實戰演練，提高機組整體處置能力水準。

他還提到，要加大整治力度，堅決遏制「機鬧」多發態勢，堅決做到空中嚴控，機組及空中安保組要「敢於出手、及時處置」。加大懲戒力度，建立健全航空公司與機場公安溝通協作機制，依法從嚴從快從重打擊「機鬧」。做好宣傳引導，提高廣大旅客法律意識和守法自覺，引導旅客自覺文明乘機，營造文明出行濃厚氛圍。同時要堅持綜合施策，推動建立「失信懲戒機制」，發揮行業協會作用，持續完善相關法律法規修訂等。

此前，中國民航局曾在2018年發布《關於在一定期限內適當限制特定嚴重失信人乘坐民用航空器推動社會信用體系建設的意見》，列舉九類與「機鬧」有關行為，官方可予以「禁飛」，期限明確為一年。

中國各地「機鬧」事件，雖無官方正式統計，但不少都與航班延誤有關，此外還有丟硬幣祈福、機上打架鬧事、粉絲機鬧等。例如，2023年6月8日，一架廣州飛往上海的航班上，有乘客因不滿航班延誤，鬧事後被警方帶下飛機；4月29日安徽一名網友發布影片指出，有兩名乘客在飛機上打架鬥毆，當時飛機正飛行在上萬公尺高空，引發廣泛關注。

目前中國各航空公司普遍在飛機上配置有航空安全員、空中警察 。根據中國法規，航空安全員可對擾亂航空器內秩序或妨礙機組成員履行職責且不聽勸阻者，採取必要的管束措施，或在起飛前、降落後要求其離機；空中警察則可制止威脅航空安全的行為。