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限時吃108個抄手免錢 四川餐館辦「大胃王競賽」遭查

中央社／台北4日電
四川宜賓一家餐廳因舉辦「大胃王」挑戰賽，遭到當地官方立案調查。（取材自封面新聞）
四川宜賓一家餐廳因舉辦「大胃王」挑戰賽，遭到當地官方立案調查。（取材自封面新聞）

中國四川宜賓一家餐廳因舉辦「大胃王」挑戰賽，遭到當地官方立案調查。官媒人民日報甚至發熱評，稱絕不容「大胃王」比賽死灰復燃。

據中國媒體報導，四川宜賓敘州區一間餐廳推出「挑戰大胃王」競賽活動，參賽者在規定時間內吃完108個抄手就無須付款，並且可按食用的速度獲得應得的獎勵，限額4名。

該店的負責人拍了比賽影片，並將之傳到網上，吸引許多民眾觀看，獲取了流量與關注。

不過，敘州區市場監管局以受到群眾舉報，並對此事展開調查。市場監督管理局的執法人員表示，該行為觸犯「反食品浪費法」，涉嫌「誘導」、「誤導」消費者超量點餐。

執法人員認為，沒有被參賽者吃完的抄手會被直接倒掉，造成浪費。

中國在2021年通過「反食品浪費法」，規定浪費食物是違法行為，這是中共總書記習近平在呼籲「制止餐飲浪費後」通過的法案。

法案規定，商家「誘導」、「誤導」消費者超量點餐，最高罰人民幣1萬元。法案還禁止線上的大胃王吃播影片，大胃王「吃播」因此遭到禁絕。

這是近期中國官方針對食品浪費問題處罰的最新一例。

人民日報在今天發布熱評，稱絕不容「大胃王」挑戰賽死灰復燃，需要監管部門及時制止、依法打擊，又說對於網友來說，「反手一個舉報就是對大胃王挑戰賽最好的表態」，要徹底清除死灰復燃的空間和條件。

習近平上任以來對於糧食安全多次提出警告，他整頓過官員公款吃喝現象，並在中國推出「光盤行動」的節約點餐行動，還有不少省市推出「十個人點九個人的菜」政策。

習近平 中共

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