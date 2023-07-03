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下半年揭序幕 股指小幅走升

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中國影業迎疫後復甦 萬達電影上半年轉虧為盈

記者黃雅慧／即時報導
萬達電影3日公告，預計今年上半年盈利人民幣3.8億至4.2億元，去年同期虧損5.81億元，經營業績實現扭虧為盈。圖取自中國新聞網
萬達電影3日公告，預計今年上半年盈利人民幣3.8億至4.2億元，去年同期虧損5.81億元，經營業績實現扭虧為盈。圖取自中國新聞網

中國影業萬達電影3日公告，預計上半年盈利人民幣3.8億至4.2億元，去年同期虧損5.81億元，經營業績出現轉虧為盈。在歷經3年的疫情之後，中國的影業有望逐步走出寒冬。

報告期內，公司實現營業收入67億元~69億元，較上年同期增長35.6%至39.7%。

萬達電影表示，公司在今年上半年新開業影院35家，其中直營影院6家，輕資產影院29家，截至今年6月30日，公司在中國擁有已開業影院857家，7203塊銀幕，其中直營影院708家，6149塊銀幕，輕資產影院149家，1054塊銀幕，累計佔中國市場份額16.8%，較去年同期提高0.5個百分點。

展望後市，公告指出下半年整體來看影片供給較為充足，在暑期檔《八角籠中》、《封神第一部》、《長安三萬里》、《碟中諜7》、《超能一家人》等熱門影片加持之下，中國電影市場有望繼續保持快速恢復態勢。

事實上，萬達電影自2019年開始由盈轉虧，淨虧損為人民幣47.22億元；2020年，票房年減65.5%，觀影人次年減62.7%，全年虧損人民幣66.69億元；2021年，萬達電影雖然憑藉《唐人街探案3》扭虧為盈，淨利潤人民幣1,277萬元；但到了2022年，萬達電影業績預告顯示2022年全年虧損人民幣13億元至19.5億元。總計4年時間，萬達電影總計虧損逾120億。

中國在疫情封控開放後，今年以來電影市場逐步回溫。2023年端午檔（6月22日-6月24日）電影總票房達人民幣9.09億元，超過2016年端午檔的8.46億元，進入中國影史端午檔票房前二，與中國影史最高端午檔，2019年的人民幣9.12億票房幾乎持平。

據燈塔專業版數據，截至6月25日19時40分，2023年度電影大盤票房（含預售）突破人民幣250億元，觀影總人次5.73億，總場次6191.9萬場。

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