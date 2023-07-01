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曾採訪雨傘運動與反送中 日本記者入境香港被拒

中央社台北1日電
6月30日是香港國安法實施三周年。(中通社)
6月30日是香港國安法實施三周年。(中通社)

港區國安法上路3年，曾在反送中運動期間赴香港採訪並出版「香港示威戰記」一書的日本記者小川善照，於29日入境香港被拒，30日遭遣返。在日港人團體批評，此舉證明香港新聞自由消失。

據日本產經新聞報導，目前為自由記者的小川善照於29日晚間抵達香港國際機場，然而在辦理入境手續時遭海關人員帶到另一個房間進行盤問，問題包含「打算要到香港的哪些地方」、「香港友人的姓名」等。

隨後，他於30日被要求在「拒絕入境通知書」上簽名，並強制遣返日本。從頭到尾都沒有向他說明被拒絕入境的理由。

報導引述小川的說法表示，不知道被拒絕入境的理由，也未在香港發表可能造成問題的言論。然而他也提到「可能是在日本的言行，因此被拒絕入境」。

根據公開資訊，小川長期關注香港的民主運動，曾於2014年採訪雨傘運動，2019年間赴港採訪反送中運動，並將見聞彙整出版「香港示威戰記」，同時也共同著作「現場見證 香港鎮壓的可怕真相」。

據報導，本次小川善照入境香港的目的是希望觀察香港回歸26年後的樣貌。

事件發生後，由日本人與香港人組成的非政府組織「日本香港民主連盟」於粉絲專頁發布聲明，譴責香港政府在沒有理由的情形下拒絕日本記者入境並遣返，這證明香港的新聞自由消失，並要求日本政府對此採取強硬行動保障日本國民的出入境自由。

日本香港民主聯盟發言人葉錦龍在文中表示，香港政府雖未明言拒絕小川入境的原因，但「明顯地這是因為他過去的採訪和著作表達了支持香港民主化運動的觀點，及表達出對香港民主運動與香港政府不同的觀點。」

他說，香港與日本擁有免簽證協議，在國安法施行3周年時出現有記者被拒絕入境，「這是證明香港的新聞自由及任何人進出香港的自由因國安法施行而完全消失的象徵。」

香港 日本 遣返

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