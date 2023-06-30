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拜登第10度對台軍售 國台辦警告美國勿「越走越遠」

特派記者 廖士鋒／北京即時報導
國台辦發言人朱鳳蓮30日晚間指出，堅決反對美國售台武器，敦促美方恪守一中原則，「不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。圖為朱鳳蓮28日主持召開記者會。（記者廖士鋒／攝影）
國台辦發言人朱鳳蓮30日晚間指出，堅決反對美國售台武器，敦促美方恪守一中原則，「不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。圖為朱鳳蓮28日主持召開記者會。（記者廖士鋒／攝影）

美國近日宣布對台4.4億美元的軍售案，包含30毫米高爆彈、穿甲彈及輪式車輛備用零件在內，也是拜登總統任內第10度對台軍售。而中國國台辦表示，堅決反對美國售台武器，敦促美方恪守一中原則，「不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。

國台辦發言人朱鳳蓮30日晚間表示，堅決反對美國與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美國售台武器，「這一立場是明確的、一貫的」。她敦促美方「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和任何形式的美台軍事聯繫，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。

朱鳳蓮還提到，越來越多的台灣民眾已經清楚地認識到，美方正在把台灣打造成「火藥桶」、「彈藥庫」，「這根本不是什麼『保台』、『護台』，而是在『害台』、『毀台』」。她並批評民進黨政府「花著台灣民眾血汗錢討好美國，只會把台灣民眾推向兵凶戰危的深淵」、「『台獨』沒有出路，『倚美謀獨』是絕路」。

稍早，我外交部與國防部都已經公開表示感謝美方基於「台灣關係法」以及「六項保證」，持續提供我國防衛性武器。

而中國外交部美大司司長楊濤19日晚間曾表示，美國的一中政策本來是「乾乾淨淨的」，只用了中美三個聯合公報作定語，但後來定語愈來愈多，先後加上了「台灣關係法」、「對台六項保證」，這些都是美方單方面「炮製」出來的，不是中美雙方共識，中方從一開始就堅決反對、不予承認；他指出，美方現在還有一個動向，將和平解決台灣問題同一中政策相關聯，作為一中政策的核心內容。

「這不是對美方對華政治承諾的重申和堅持，而是竄改」。

一中政策 台灣關係法 拜登

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