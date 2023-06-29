紐時：中國掀起35歲失業沒結婚沒孩子魔咒

中國年輕人失業率持續居高不下。圖為西安早前舉行的春季大型人才招聘會。（新華社）

中國在疫情 後經濟復甦停滯不前，紐約時報 報導，中國網路近期流行「35歲魔咒」的說法，代表不少30多歲的人正面對失業、沒有結婚和沒有孩子等多重打擊。

紐約時報今天報導，中國就業 市場疲軟，職場上年齡歧視普遍存在，有受訪者指就連中國政府都將大多數公務員職位的招聘年齡，限制在35歲以下。

就業競爭壓力是中國年輕人推遲婚姻的原因之一，2022年結婚登記人數較2021年下降10.5%，是中國自1986年起公布這項數據以來最低。2022年中國出生率也降到新低，自1961年大饑荒結束以來首次出現人口負增長。

報導訪問了38歲的梁先生，他在疫情期間大部份時間是失業，還沒有結婚的他因付不起每月人民幣600元的房租，從廣州搬回老家。

他說，只有有穩定工作的人，如在政府上班和當老師的人，才有能力組建家庭。

35歲的樊先生說原本於上海一間人工智慧公司工作，很多同事跟他一樣是單身，就算已經結婚也沒有孩子。在加班處於失控狀態下，他在2021年的3個月裡沒有試過在晚上11點前下班，令他需要服用抗焦慮藥物。

可惜去年年底他和很多同事一起被公司解僱，之後他在半年內向300多家公司投寄簡歷，只有10次面試機會，全部不成功。現在他正在尋找工資比以前低20%至30%的工作，並開始在上海附近的城市找工作。

他說，「對社會來說，35歲像『瘟疫』」。

32歲的張小姐說，中國公司喜歡跟風，員工的經驗和專業知識並不是他們最看重的。

本來從事營銷行業的她，去年9月被解僱後，向3000多家公司投寄了簡歷，但只得到了不到10次面試機會。上個月終於獲得一家小公司聘請。

不過，她並沒有因而感到興奮。她說，「以前我是會有預期的，就是我覺得我需要升職，需要加薪，需要更好的生活。我現在已經沒有了，只要能生存能生活」。

她和丈夫都覺得無力養育孩子，還有房貸要還，「如果孩子的出生，是為了繼承自己勞碌恐慌貧困，那麼，不生也是一種善良」。

報導引述清華大學經濟學家王明遠在一篇文章中表示，未來幾年將是中國改革開放以來就業形勢最嚴峻的時候，如果不解決就業問題，到2028年社會可能積壓5000萬左右18歲到40歲的失業大軍，將引發一系列深層危機。