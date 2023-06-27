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網傳「商業版圖」 胡錫進回批：無聊至極、心術不正

記者謝守真／即時報導
圖為環球時報前總編輯胡錫進。（取自紅星新聞）
圖為環球時報前總編輯胡錫進。（取自紅星新聞）

《環球時報》前總編輯胡錫進26日在微博發文稱，自己開了股票帳戶，正式進入中國股市。消息一出引發中國各界熱議，有人認為此一行為可能為近期表現不佳的A股打強心針。但隨後有自媒體帳號發布「胡錫進商業版圖」，指其在多家公司擔任高管。對此，胡錫進27日回應稱，有人「無聊至極、心術不正」。

據胡錫進27日在私人微博帳號發文指出，一些人因為他進入股市而編造、炒作「胡錫進商業版圖」，「真是無聊至極」。他表示，他曾長期擔任環球時報社總編輯、法人代表，是眾所周知的事，「但我2021年底退休，自然要同時退出在環球時報社和子公司的所有領導職務，與報社（環球時報）切斷利益關係。」

胡錫進強調，環球時報雖聘他為「環球時報特約評論員」，但他早已主動放棄了在各大平台對該稱呼的使用，能改的都改了。他稱，之前為環時負責人在其底下公司兼職期間，沒有從那些公司獲得一分錢的收入。

胡錫進認為，那些炒作「胡錫進商業版圖」的人應該大致了解他的退休後實際情形，也能搞明白那些環時下屬或者參股公司至多是「環球時報商業版圖」，而非「胡錫進商業版圖」。「但他們仍然搞這種有悖真實情況的炒作，我認為至少其中有一些人是『心術不正』的」

澎湃新聞引述天眼查APP的消息顯示，目前與胡錫進相關聯的企業有3家，分別為環球時報在線文化傳播有限公司、金色環球傳媒股份有限公司、北京環球藝動影業有限公司，其擔任職務包括副董事長、董事長及董事。

於此之前，胡錫進26日在微博上宣布辦了件「大事」，開了股票賬戶，正式進入中國股市，成為「股民老胡」。有網友對此評論說，「因為近來股市持續低迷，為主人分憂的胡錫進今天高調炒股，明顯是忽悠更多人入市當『韭菜』。」

還有不少網友質疑，「胡錫進真的缺錢嗎？」，「原來老胡不但是個新聞人，還是個商人啊」引起不少討論。

不過，胡錫進宣布要加入這天，滬深兩市雙雙收跌。其中滬指下跌1.48%，深圳成指下跌1.68%，創業板指數下跌1.16%。

微博 退休 股票

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