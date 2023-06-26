共青團19大閉幕談話 習近平：年輕人要能吃苦

習近平在共青團19大閉幕發表談話。(新華社)

中共 總書記習近平 今天和共青團中央新一屆領導談話時說，共青團在青年群體中的形象已「煥然一新」，但仍要全面從嚴管團治團，並加強對廣大青年的政治引領。他還再次提到年輕人要能吃苦。

5年一次的共青團第19次全國代表大會22日閉幕。當天下午共青團19屆一中全會舉行，選舉產生新一屆團中央領導機構，阿東為團中央書記處第一書記。

新華社報導，習近平下午在中南海和團中央新一屆領導班子成員集體談話並發表講話。

根據報導，習近平首先肯定自他掌政的中共18大以來，黨對共青團和青年工作的領導全面加強，共青團工作的方向任務更加明確，團組織的政治性、先進性、群眾性更加鮮明，團幹部的思想作風、工作作風、生活作風更加積極健康向上，「在廣大青年群體中的形象煥然一新」。

他說，共青團作為中共的助手和後備軍，必須緊緊圍繞中共20大 確定「新時代新征程黨的中心任務」來開展工作。

習近平指出，要著力加強對廣大青年的政治引領。青年人有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥，中國青年才會有力量。要加強對廣大青年的理想信念教育，堅定中國特色社會主義共同理想，「堅定聽黨話、跟黨走的政治信念，在強國建設、民族復興的歷史潮流中確立正確的人生目標」。

他說，共青團要把加強對廣大團員和青年的政治引領擺在首位，努力培養社會主義建設者和接班人。要順應全面從嚴治黨的要求，堅持問題導向，「敢於刀刃向內」，縱深推進團的改革，全面從嚴管團治團。

2018年，習近平當時向共青團中央新一屆領導班子說，共青團要「出實招、出真招，不掩飾問題，不諱疾忌醫，對症下藥，刮骨療傷」地謀劃共青團組織改革。

在此之前，習近平曾十分不滿共青團作風，在內部嚴厲批評共青團「空喊口號」，「形同虛設」，「四肢麻痺」，「說科技說不上、說文藝說不通、說工作說不來、說生活說不對路」，「同廣大青年沒有共同語言、沒有共同愛好，那當然就會話不投機半句多」等重話。當時有分析認為，習近平為了權力布局有意打壓團派。