王毅會美中關係全國委員會主席 籲美恪守一中

圖右為中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，左為美中關係全國委員會董事會主席雅各布。（取自中國外交部網站）

國務卿布林肯結束訪問中國行程後，美中角力未見趨緩。中共政治局委員、中央外事辦主任王毅 26日會見美中關係全國委員會董事會主席雅各布一行指出，中美關係面臨困難的根源在於美方對華認知和對華定位出現嚴重偏差，進而採取了一系列錯誤的對華舉措。王毅呼籲美國尊重中國正當發展權利，並恪守一中原則 。

中國外交部26日於官網宣布，王毅於北京 與美中關係全國委員會董事會主席雅各布、副主席格林伯格及會長歐倫斯進行會晤。王毅稱，中美關係的基礎在民間，「我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。」他指出，美中關係全國委員會長期以來為促進兩國人民相互了解發揮了建設性作用。當前形勢下，希望委員會繼續做中美關係止跌企穩的推動者、友好交流的促進者、互利合作真實故事的傳播者。

王毅於會晤中還強調，中美關係面臨困難的根源在於美方對華認知和對華定位出現了「嚴重偏差」，進而採取了一系列錯誤的對華舉措。這不符合時代發展進步的潮流，也與國際社會的期待背道而馳。

他還稱，中方對美政策保持著連續性、穩定性，始終遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則。「美方應切實尊重中方的正當發展權利，恪守『一個中國』原則」，維護中美關係的政治基礎，以實際行動落實兩國元首峇里島共識，兌現美方多次作出的承諾，「推動中美關係穩下來，好起來」。

據中國外交部消息，雅各布等人在會上表示，「美中彼此依存，『脫鉤』是不可行的。」美中關係全國委員會將繼續致力於促進美中坦誠對話交流，推動兩國關係朝著積極方向發展。