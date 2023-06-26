我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買蔬果、有機食物或肉類 這家比沃爾瑪或Target划算

瓦格納首腦兵變後首度發布訊息 強調無意推翻普亭

王毅會美中關係全國委員會主席 籲美恪守一中

記者謝守真／即時報導
圖右為中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，左為美中關係全國委員會董事會主席雅各布。（取自中國外交部網站）
圖右為中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，左為美中關係全國委員會董事會主席雅各布。（取自中國外交部網站）

國務卿布林肯結束訪問中國行程後，美中角力未見趨緩。中共政治局委員、中央外事辦主任王毅26日會見美中關係全國委員會董事會主席雅各布一行指出，中美關係面臨困難的根源在於美方對華認知和對華定位出現嚴重偏差，進而採取了一系列錯誤的對華舉措。王毅呼籲美國尊重中國正當發展權利，並恪守一中原則

中國外交部26日於官網宣布，王毅於北京與美中關係全國委員會董事會主席雅各布、副主席格林伯格及會長歐倫斯進行會晤。王毅稱，中美關係的基礎在民間，「我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。」他指出，美中關係全國委員會長期以來為促進兩國人民相互了解發揮了建設性作用。當前形勢下，希望委員會繼續做中美關係止跌企穩的推動者、友好交流的促進者、互利合作真實故事的傳播者。

王毅於會晤中還強調，中美關係面臨困難的根源在於美方對華認知和對華定位出現了「嚴重偏差」，進而採取了一系列錯誤的對華舉措。這不符合時代發展進步的潮流，也與國際社會的期待背道而馳。

他還稱，中方對美政策保持著連續性、穩定性，始終遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則。「美方應切實尊重中方的正當發展權利，恪守『一個中國』原則」，維護中美關係的政治基礎，以實際行動落實兩國元首峇里島共識，兌現美方多次作出的承諾，「推動中美關係穩下來，好起來」。

據中國外交部消息，雅各布等人在會上表示，「美中彼此依存，『脫鉤』是不可行的。」美中關係全國委員會將繼續致力於促進美中坦誠對話交流，推動兩國關係朝著積極方向發展。

王毅 北京 一中原則

上一則

斐濟改台灣代表處名 中外交部：一中一台圖謀不會得逞

下一則

中外交部再次回應瓦格納兵變：相信俄能維護國家穩定

延伸閱讀

北京問布林肯台灣大選美方立場 憂獨派賴清德影響中美關係

北京問布林肯台灣大選美方立場 憂獨派賴清德影響中美關係
瓦格納兵變 布林肯：普亭權力出現重大裂痕

瓦格納兵變 布林肯：普亭權力出現重大裂痕
WSJ：布林肯訪中期間 北京企圖在台大選上取得美方合作

WSJ：布林肯訪中期間 北京企圖在台大選上取得美方合作
布林肯評瓦格納兵變：普亭權威出現破口

布林肯評瓦格納兵變：普亭權威出現破口

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議
頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯