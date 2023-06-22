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馬克宏見李強：法高度重視兩國關係 堅持一中政策

記者黃國樑／即時報導
法國總統馬克宏在愛麗舍宮會見中國國務院總理李強。（新華社）
法國總統馬克宏在愛麗舍宮會見中國國務院總理李強。（新華社）

據新華社報導，刻正對法國進行正式訪問的中國國務院總理李強，於法國當地時間22日下午在巴黎愛麗舍宮會見法國總統馬克宏。馬克宏對李強表示，法方高度重視法中關係，堅持一個中國政策，願同中方通過法中戰略對話、高級別經濟財金對話、高級別人文交流機制加強協調，深化航空航天、核能、農食等領域合作。而法中應堅持有效的多邊主義。

報導說，馬克宏愉快地回憶起他今年4月對中國的成功訪問，請李強轉達對習近平主席的誠摯問候和衷心感謝。馬克宏歡迎李強訪法並出席新全球融資契約峰會，他表示，法方高度重視法中關係，堅持一個中國政策，願同中方通過法中戰略對話、高級別經濟財金對話、高級別人文交流機制加強協調，深化航空航天、核能、農食等領域合作。

他並表示，歡迎中國企業來法投資，拓展綠色環保、新能源等新興領域合作。在充滿挑戰的世界上，法中應堅持有效的多邊主義，促進國際社會團結，完善全球治理，推動解決全球性問題。

據報導，李強轉達習近平主席對馬克宏的親切問候。他表示，馬克宏總統前不久成功訪華，習近平主席同馬克宏深入交流、達成系列戰略共識，為中法關係發展擘畫了藍圖。而他這次訪問法國，旨在落實兩國元首重要共識，並同法方就加強中法合作深入探討。

李強指出，中法、中歐各有優勢，要進一步加強合作，在深化核能、航空航天等傳統領域合作的同時，挖掘在環保、數字經濟、人工智能、先進製造等新興領域合作潛力，實現互利共贏。中方鼓勵中國企業赴法投資。歡迎法國企業分享中國發展機遇。

李強說，中法同為聯合國安理會常任理事國，也是負責任大國，具有共同的戰略觀、大局觀。中方願同法方繼續加強在國際事務上的溝通協調，支持對方有益倡議，共同應對全球性挑戰，促進世界和平穩定。

新華社報導說，雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際問題交換了意見。國務院秘書長吳政隆等參加會見。

馬克宏 李強 習近平

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