中國公民涉「獵狐行動」在美被定罪 北京：反對

中國外交部發言人毛寧。（取自中國外交部網站）

兩名中國公民被指參與中國的「獵狐行動 」近日在美國被定罪。中國外交部21日對此表示堅決反對，抨擊美方「別有用心對中方追逃追贓工作污蔑抹黑，甚至不惜動用司法手段」。

中新社報導，中國外交部發言人毛寧21日下午在例行記者會回應此事表示，中國執法機關嚴格根據國際法展開對外執法合作，充分尊重外國法律和司法主權，依法保障犯罪嫌疑人的合法權益，有關行動無可非議。

她說，「美方無視基本事實，別有用心對中方追逃追贓工作進行污蔑抹黑，甚至不惜動用司法手段」。中方對此堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤，切實履行「聯合國 打擊跨國有組織犯罪公約」、「聯合國反腐敗公約」等國際條約的義務，承擔國際責任，不要淪為犯罪分子的避罪天堂。

▼三人參與中國「獵狐行動」被定罪

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

3名男子因代表中國政府在新澤西州郊區跟蹤一戶人家，而遭布魯克林聯邦法院定罪，其中一人是55歲美國退休警官麥克馬洪（Michael McMahon），另兩人為66歲的朱勇（Yong Zhu）及27歲的鄭聰穎（Zheng Congying，譯音），其中朱、鄭為持有美國綠卡的中國公民。

麥克馬洪面臨最高20年徒刑，朱勇25年，鄭聰穎10年。

報導說，檢方在庭審期間詳述了3人在「獵狐行動」中扮演的角色。中國官員指已進行10年之久的「獵狐行動」旨在遺返逃犯；司法部 則主張「獵狐行動」部分目的在於讓中共控制在世界各地的中國公民。

此為司法部針對「獵狐行動」提起的第一起訴訟，審理之時正值美中兩個超級大國之間緊張關係達到頂點，雙方在中國不斷擴張的軍事影響力和其他問題上都存有分歧，而國務卿布林肯（Antony Blinken）才剛於18至19日訪問北京。