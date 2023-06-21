城市綠化帶竟是「百慕達」 杭州男誤入失蹤3天

當地警方深入尋找，最後在一樹叢找到失蹤者。（取自平安鼎微信公眾號）

城郊高架道路旁的綠化帶，竟然能讓人像進入「百慕達」一樣迷失方向。據浙江法制報社所屬公眾號報導，近日，杭州蕭山一名52歲建築工人趙大伯，一早外出買早餐後，誤入綠化區域後就不見蹤影，家人只好求助警方，才在樹叢中找到已失蹤三日、虛弱的趙大伯。他因不熟悉環境，又沒帶手機 無法求助，是靠吃野花、喝露水挨過來的。

據報導，近日，杭州蕭山一位市民趙先生，帶著錦旗來到寧圍派出所，感謝警方幫忙自己找回失聯多日的哥哥。警方表示，這事其實不大，「但是他們找到人的地方著實令人意外。」

據警方說明，6月5日，市民趙先生到杭州蕭山寧圍派出所求助，稱哥哥已經失聯多日。經查，失蹤的趙大伯今年52歲，在建築工地工作，3日一早離開後就沒有回來。

失聯的趙大伯，當時進入高架附近的綠化帶後就消失了。（取自平安鼎微信公眾號）

調閱監視器後發現，趙大伯進入高架附近綠化帶後便不見蹤影，警方趕到現場進行地毯式搜尋，一路披荊斬棘，終於當天傍晚在一處草叢中，發現了虛弱的趙大伯。

據指出，該處綠化帶面積廣闊，植被茂盛，貿然深入的確有可能迷失方向。趙大伯當時是獨自出門買早餐，因不熟悉環境誤入其中，又沒帶手機，無法求助，只能靠吃野花、喝露水捱過來。

事發後，引起多名網友討論，有人說「 買個早飯直接在綠化帶裡荒野求生了」、「這哪是綠化帶走不出來了，你這是進秦嶺迷路了吧」，並指「請告訴我們蕭山區哪個綠化帶，我們想去看看到底有多大」。不過，也有網友坦言，杭州蕭山某些綠化帶極其巨大且植被茂盛，裡面還有各種小路彎彎繞繞，「年紀大是很容易晃暈的」。