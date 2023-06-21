內蒙2月煤礦坍塌失聯47人 官方證實「全部遇難」

今年2月23日，內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司露天煤礦發生大面積坍塌。圖為當時救援人員在事故現場開展搜救工作。（新華社）

內蒙古一露天煤礦今年2月22日發生坍塌，搜救過程中還再次發生較大的山體滑坡，截至2月23日22時30分，中國官方通報，事故造成6人死亡，6人受傷，另有47人失蹤。據新華社21日報導，內蒙古自治區應急管理廳、阿拉善盟委宣傳部承認，搜救工作已經結束，當時通報的47名失聯人員確認全部遇難，因此，事故累計共造成53死。

新華社指出，21日從內蒙古自治區應急管理廳、阿拉善盟委宣傳部獲悉，內蒙古新井煤礦坍塌事故搜救工作已經結束，2月24日通報的47名失聯人員已確認無生命跡象。

官方通報稱，2月22日，內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司露天煤礦發生大面積坍塌，事故共造成53人死亡。

今年2月22日，內蒙新井露天煤礦在作業過程中，發生大片山體滑落意外，坍塌山體基本將底部作業面全覆蓋，救援難度非常大。當時黃色塵土滾滾，數十台機械車輛被吞沒，現場工人喊著「完了完了，這下全完了，整個山全倒了」，卻無能為力。