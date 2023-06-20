阿里巴巴新任董事長 蔡崇信台灣出生 身家91億美元

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信將出任董事會主席。（美聯社）

阿里巴巴控股集團宣布換帥，董事會主席兼CEO張勇將於今年9月10日卸任，集團執行副主席蔡崇信將出任董事會主席。蔡崇信作為阿里巴巴創始人之一，在阿里巴巴誕生、發展歷程中始終發揮著重要作用。

公開資訊顯示，蔡崇信祖籍浙江省湖州市，1964年出生於台灣，是加拿大籍華人。他具有耶魯大學 經濟學及東亞研究學士學位、耶魯法學院法學博士學位和美國紐約州執業律師資格。

蔡崇信1999年加入阿里巴巴集團，為公司創始人之一，並於當年作為先遣部隊成立阿里巴巴集團香港 總部。

自阿里巴巴成立以來，蔡崇信一直為董事會成員，並擔任首席財務官（CFO）至2013年，並在2014年帶領阿里巴巴在紐約上市，之後負責戰略投資 工作。

此前受到外界關注的是，蔡崇信以91億美元身家，名列2022年富比士香港富豪榜第九名，是前十大富豪中唯一來自科技業的。據公開資料，蔡崇信擁有加拿大國籍，同時擁有香港永久居住權。

蔡崇信除了是阿里巴巴執行副主任外，也是NBA球隊布魯克林籃網的老闆。

此外，蔡崇信與亞歷山大 （Alexander West）2004年共同創辦藍池資本。該公司投資上市公司和私募股權、對沖基金和房地產。其投資方式參考美國耶魯大學基金模式運作，主要致力於長期投資，投資方向為醫療健康、人工智慧、大數據、雲計算等領域。據彭博億萬富翁指數，其淨資產達60億美元。

據澎湃新聞分析指，蔡崇信的全球化經驗和對宏觀環境的洞察，對於阿里巴巴進一步推進國際化是有力的支撐；他對阿里巴巴發展歷程的充分瞭解，對戰略方向的把握以及對文化的傳承，將會在未來幫助阿里集團持續發展。