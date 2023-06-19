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促人民幣生態圈國際化 港股雙櫃模式19日登場

記者謝守真／即時報導
香港交易所19日在香港證券市場正式推出「港幣-人民幣雙櫃檯模式」，人民幣可以直接買港股。中國專家指，有望進一步推動人民幣國際化。（中通社）
香港交易所19日在香港證券市場正式推出「港幣-人民幣雙櫃檯模式」，人民幣可以直接買港股。中國專家指，有望進一步推動人民幣國際化。（中通社）

用人民幣也能買港股了。香港交易所19日在香港證券市場正式推出「港幣-人民幣雙櫃檯模式」。有業內人士認為，此雙櫃模式的推出，將豐富人民幣產品生態圈，為發行人和投資者提供更多交易新選擇，能有效促進人民幣國際化。並稱，人民幣資產熱度有望升溫。

中國證券報指出，「雙櫃檯模式」即港股市場設立港幣和人民幣兩個櫃檯，分開交易兩種貨幣股票，並允許投資者跨櫃檯自由轉換以縮小價差，同時引入做市商（也稱莊家）以解決流動性問題。這代表，同一檔上市公司股票可同時用港幣及人民幣計價，投資人也可使用港幣及人民幣來購買。

對此，香港交易所集團行政總裁歐冠升表示，「雙櫃檯模式的推出是香港資本市場發展的又一重要里程碑，不僅將為發行人和投資者提供更多交易選擇，也將豐富人民幣產品生態圈，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位，進一步推動人民幣國際化。」

香港金融管理局總裁余偉文則認為，雙櫃檯模式及雙櫃檯莊家機制的推出，是香港發展多元化人民幣計價產品的重要一步。相關措施將方便人民幣在港股市場交易中使用，加寬人民幣投資產品的範圍，從而鞏固香港作為主要「離岸人民幣業務樞紐」的角色。

據悉，港交所已揭露，如騰訊、快手、小米等24檔港股可使用雙櫃檯證券用人民幣購買。此外，目前已有9家機構獲授做市商執照，包括中銀國際證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信里昂證券有限公司、國泰君安證券香港有限公司等4家中資背景券商。

中國證券報表示，未來若人民幣交易櫃檯接入港股通，更有助於港股通投資者減少日內匯率波動的風險，有望推動人民幣國際化。而港交所聯席營運總監姚嘉仁稱，港股雙櫃的啟動，「未來將會有更多人民幣資產在香港這個國際市場定價，為推進人民幣國際化打下良好的基礎。」

於此同時，中金公司分析，雙櫃檯模式以港股人民幣計價為起始點，促進人民幣在港股交易中的使用，未來將為推動「人民幣國際化」打下基礎。

此外，報導還稱，近期中國監管部門不斷推出雙向開放新措施，中國「全方位雙向開放訊號明晰」。中信建投證券政策研究組分析師胡玉瑋說，「擴大金融業對外開放是大勢所趨，有關部門將不斷放寬外資准入和吸引外資，推動境外上市備案和拓展互聯互通機制。」

今年4月，滬深港通交易日優化上線實施；5月，明晟指數（MSCI）等境外指數機構進一步加大力度納入A股標的，吸引更多境外機構和國際資本配置A股；中國境內企業境外發行上市備案制度落地實施後，近期首批企業已完成備案。

港交所營運科交易部聯席主管郭含笑認為，「初期人民幣櫃檯的流動性可能不會太好」，但雙櫃檯莊家機制可以讓人民幣櫃檯的流動性有所保證，並且將使人民幣和港幣櫃檯兩邊的價差降到最低。

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