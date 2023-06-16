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留日生涉發港獨訊息返港被捕 被控煽動獲保釋

中央社台北16日電
一名在日本留學的香港女生涉嫌多次在網上發表有關香港獨立的訊息，今年3月回港換身分證時被香港警方國安處拘捕。（中通社）
一名在日本留學的香港女生涉嫌多次在網上發表有關香港獨立的訊息，今年3月回港換身分證時被香港警方國安處拘捕。（中通社）

一名在日本留學的香港女生涉嫌多次在網上發表有關香港獨立的訊息，今年3月回港換身分證時被香港警方國安處拘捕，被控作出具煽動意圖行為，今天在法院提堂，獲准保釋。

綜合媒體報導，被告袁靜婷（23歲），是大學二年級生，被控於2018年9月7日至2023年3月8日在港期間，在臉書和IG發布、提供及或持續提供陳述、相片及圖片，具意圖引起憎恨或藐視北京中央及香港政府或激起對其離叛、激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

袁靜婷被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，今天在法院提堂。法官批准她以現金及人事擔保共港幣2萬元（約2556美元）保釋。

法院要求袁靜婷須每周到警署報到兩次、不准離港、不得作出危害國安行為和言論、即日刪除她電子裝置內所有社交媒體軟體、不得在通訊平台加入多於5人的群組、承諾刪除涉案貼文，以及讓警方檢查其社交平台帳戶。

案件押後至8月再審理。

港警國安處3月8日拘捕一名23歲女子，指她涉嫌在社交媒體多次發布具煽動意圖的貼文及相片，包括鼓吹香港獨立等字句。

據明報報導，國安處是透過微信接獲舉報，調查後發現被捕人也曾直播參加在日本舉行有關港獨的展覽等。

日本東京大學教授阿古智子4月在網上撰文，指該女子為留日港生，3月返港更換身分證時被捕，女子雖獲保釋，但被沒收護照無法返日繼續學習，對「港區國安法」的域外法權非常擔憂。

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