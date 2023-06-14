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習近平要青年人吃苦 德國媒體：失業威脅政權穩定

中央社台北14日電
中國國家主席習近平。(Getty Images)
中國國家主席習近平。(Getty Images)

中共總書記習近平日前提到「青年人就要自找苦吃」，德媒發表評論認為，習近平10年前號召青年人要有雄心壯志，如今卻要青年人學會吃苦，顯示中國青年人失業問題已足以威脅政權穩定。

德國法蘭克福匯報（FAZ）12日以「中國人何以要學會吃苦」為題發表評論指出，習近平10年前曾號召青年人要有雄心壯志，10年後的今天卻要青年人像他一樣學會吃苦。他對年輕一代的期望，可幫助外界了解中國領導層對當前經濟局勢的判斷。

評論指出，不堪回首的3年疫情過後，中國本應以「滿血復活」的形象成為今年最大的驚喜。然而，中國央行卻不得不懇請各方，對短暫復甦後再度陷入疲軟的中國經濟保持耐心。目前，外國對中國產品的需求不斷減少，5月的出口數據再度下滑。

評論提到，中國所面臨的問題，並非國際市場疲軟，而是內需不景氣。儘管官方對諸如買車提供補貼，中國人的手機上更是每隔幾分鐘就能收到貸款的促銷簡訊。但統計顯示，大量的現金被存進了帳戶，並沒有進入經濟流通領域，因為對失業的恐懼，在網路上已成為壓倒性話題。

評論並提到，電商巨頭阿里巴巴將大幅裁員的消息引起普遍憂慮。但來自經濟圈的消息指出，阿里巴巴裁員是中國政府的願望。因為，被裁人員將因此離開東部沿海城市而返回內陸故鄉，有利於推動內陸經濟發展。而空出的職缺則可招聘大學畢業生入職，以遏制「足以威脅政權穩定」的青年失業問題。

這篇評論指出，過去15年來，中國政府一直在鼓勵民眾消費，但收效甚微。如今，促進消費成為中國走出困境的唯一出路，但中國人仍會將收入的1/3用於儲蓄，這一比重是美國人的3倍。而美國的消費占GDP比重高達80%，但中國的消費比重卻不到50%。

評論認為，中國政府如果不想以發放購物券的方式刺激消費，那就必須提振經濟，以提升民眾的收入和信心。但習近平呼籲民眾要為吃苦做好準備，讓人有理由對他提振經濟的意願表示懷疑，以必要改革讓中國消費者的錢袋子鼓起來的期待，變得更遙遙無期。

這篇評論直指，一旦中國在不遠的將來攻打台灣，那麼中國領導人就會確定把國家帶入一個「新的、漫長的苦澀時代」。

習近平 裁員 貸款

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