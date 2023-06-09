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空姐體重超標10%須停飛…中國這家航空公司新規 網友火大

記者陳宥菘／即時報導
大陸海南航空傳出對女性空服員的體型、體重進行管控，並要求體重超出標準值10%的女性空服員「立即停飛減重」，引起熱議。（取自微博）
大陸海南航空傳出對女性空服員的體型、體重進行管控，並要求體重超出標準值10%的女性空服員「立即停飛減重」，引起熱議。（取自微博）

中國海南航空6月初向空服員發布《關於專業化形象的篩查和管控提示》通知，其中明確對女性空服員的體型、體重進行管控，並要求體重超出標準值10%的女性空服員「立即停飛減重」，引起熱議。

據上游新聞，海南航空客艙部4日發出的這項《提示》，除部分與日常工作內容要求相關關外，卻有部分篇幅是針對女空服員的體型體重制定具體的管控標準，相關文件內容如此寫道：「專業化形象是重要的直觀的職業形象」、「我們作為窗口單位，應是一道靚麗的名片」。

據悉，海南航空制定的「標準體重」公式是以「身高（公分）−110＝標準體重（公斤）」作為標準，體重若超過該數值即為超重，並依超標的比例有著不同的處分。

對於超重數值在5%以下的女空服員，海航將以「月」為周期進行體重監控，避免組員體重持續上升。並須在一個月監控期滿後，穿著制服赴乘務隊進行當面複查，須當場量體重，並經三人面試小組評議。

對於超重5%、未超過10%的女空服員，海航將給予30天自我減重期，並以「周」為單位進行監控。乘務隊會在每一周期結束時對空服員現場量體重，並經三人面試小組評議。

對於超重10%的女乘務員，海航則要求立即停飛減重，乘務中隊並將介入，協助空服員制定減重計劃，督促減重效果。

報導引述業內人士指出，目前中國航空公司對於空服員的體重並沒有明確的限制性規定，但在實務操作中，會按《民用航空空中乘務員體格檢查鑑定標準》給出的建議體重進行要求，該標準要求女性空服員體重便是「身高（公分）−110＝標準體重（公斤）」，但擁有正負10%的空間，因此海航的標準相較更為嚴格，且是中國航司首例明文管制體重超重10%的空服員須停飛。

對此，海航則稱，標準體重計算公式是一個體重區間，以「身高（公分）−110＝標準體重（公斤）」直接得出的體重值「更為科學，視覺效果更好，也更符合現代人的審美標準」。

不過，消息一出立刻引起議論，有人質疑因為「審美」限制女空服員的體重，恐涉嫌就業歧視，違反勞動法規，對此，報導引述中國法律人士意見表示，海航的這一規定增加了勞動者的勞動義務，如未經過合法的法律程序制定相關勞動規章，相關舉措恐涉嫌違法。

也有律師表示，如果海航依據該內部規定對於女性空服員祭出停飛，繼而產生勞動爭議，案件若進入司法流程，航空公司依據涉嫌違法的規章制度作出對員工的處分，將很難獲得仲裁委以及法院的認可。

一位擁有多年空服員管理工作經驗的民眾表示，中國監管機構制定的准入性標準，多為涉及「航空安全」的內容，對乘務員體重便未作限制性要求。他並認為海航此規十分不合理，「如果純粹因為視覺審美的考慮就剝奪體型偏胖的空乘正常工作的權利，這絕對是就業歧視，對於空服員更沒有絲毫尊重」，並質疑「超重停飛的規定難道是在追求弱不禁風的林黛玉式美學？」另，網路上也有許多網友表示不滿，宣稱未來會拒搭海航。

大陸海南航空傳出對女性空服員的體型、體重進行管控，並要求體重超出標準值10%的女...
大陸海南航空傳出對女性空服員的體型、體重進行管控，並要求體重超出標準值10%的女性空服員「立即停飛減重」，引起熱議。（取自香港01）

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