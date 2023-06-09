空姐體重超標10%須停飛…中國這家航空公司新規 網友火大

大陸海南航空傳出對女性空服員的體型、體重進行管控，並要求體重超出標準值10%的女性空服員「立即停飛減重」，引起熱議。（取自微博）

中國海南航空6月初向空服員發布《關於專業化形象的篩查和管控提示》通知，其中明確對女性空服員的體型、體重進行管控，並要求體重超出標準值10%的女性空服員「立即停飛減重 」，引起熱議。

據上游新聞，海南航空客艙部4日發出的這項《提示》，除部分與日常工作內容要求相關關外，卻有部分篇幅是針對女空服員的體型體重制定具體的管控標準，相關文件內容如此寫道：「專業化形象是重要的直觀的職業形象」、「我們作為窗口單位，應是一道靚麗的名片」。

據悉，海南航空制定的「標準體重」公式是以「身高（公分）−110＝標準體重（公斤）」作為標準，體重若超過該數值即為超重，並依超標的比例有著不同的處分。

對於超重數值在5%以下的女空服員，海航將以「月」為周期進行體重監控，避免組員體重持續上升。並須在一個月監控期滿後，穿著制服赴乘務隊進行當面複查，須當場量體重，並經三人面試小組評議。

對於超重5%、未超過10%的女空服員，海航將給予30天自我減重期，並以「周」為單位進行監控。乘務隊會在每一周期結束時對空服員現場量體重，並經三人面試小組評議。

對於超重10%的女乘務員，海航則要求立即停飛減重，乘務中隊並將介入，協助空服員制定減重計劃，督促減重效果。

報導引述業內人士指出，目前中國航空公司對於空服員的體重並沒有明確的限制性規定，但在實務操作中，會按《民用航空空中乘務員體格檢查鑑定標準》給出的建議體重進行要求，該標準要求女性空服員體重便是「身高（公分）−110＝標準體重（公斤）」，但擁有正負10%的空間，因此海航的標準相較更為嚴格，且是中國航司首例明文管制體重超重10%的空服員須停飛。

對此，海航則稱，標準體重計算公式是一個體重區間，以「身高（公分）−110＝標準體重（公斤）」直接得出的體重值「更為科學，視覺效果更好，也更符合現代人的審美標準」。

不過，消息一出立刻引起議論，有人質疑因為「審美」限制女空服員的體重，恐涉嫌就業歧視 ，違反勞動法規，對此，報導引述中國法律人士意見表示，海航的這一規定增加了勞動者的勞動義務，如未經過合法的法律程序制定相關勞動規章，相關舉措恐涉嫌違法。

也有律師表示，如果海航依據該內部規定對於女性空服員祭出停飛，繼而產生勞動爭議，案件若進入司法流程，航空公司依據涉嫌違法的規章制度作出對員工的處分，將很難獲得仲裁委以及法院的認可。