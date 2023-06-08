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中國網路整治行動 盯上蘋果AirDrop等檔案共享功能

編譯簡國帆／綜合8日電
中國擬議中的法規顯示，蘋果AirDrop和類似文件共享程式，將面臨更嚴格的管控。(美聯社)
中國擬議中的法規顯示，蘋果AirDrop和類似文件共享程式，將面臨更嚴格的管控。(美聯社)

中國擬議中的法規顯示，蘋果AirDrop和類似文件共享程式將面臨更嚴格的管控，落入北京不斷擴大管制的通訊技術範圍。

華爾街日報（WSJ）報導，中國國家互聯網資訊辦公室（國家網信辦）發布的擬議規範，針對不需聯網便能向周遭多台設備即時發送文件、圖像和其他數據的無線技術。相關規定僅以中文發布，並未點名AirDrop或其他中國服務。

根據規定，所有與集結輿論或社會動員相關的新技術、新應用及新功能，在中國市場推出前，應依國家有關規定開展安全評估。

國家網信辦表示，文件共享服務的使用者也須向服務供應商註冊其身分的詳細資訊。草案要求，近距離網路供應商須保存有關紀錄，若發現任何違法或有害資訊，須向主管機關回報。草案未具體說明所謂的違法或傷害資訊，但最近公布的一系列法規主要聚焦個人數據保護、資安、反間諜和能源等問題。

新規定也要求科技公司把文件共享功能預設為「關閉接收」，並且預設關閉圖像預覽或縮圖功能，希望處理濫用文件共享服務的憂慮，其中未經授權或意外分享敏感內容。

這項草案正徵求公眾意見，截止時間為7月6日。 國家網信辦未說明相關規定將於何時生效。上海大邦律師事務所高級合夥人游雲庭說，根據提案規範，如果政府以國安為由提出要求，營運商可能必須交出用這些服務發送資訊的用戶電話號碼和身分等資訊。

蘋果本周推出一項與AirDrop相關的新功能，名為NameDrop，允許個人把設備放在一起，便能分享通訊錄。蘋果並未回應WSJ記者對相關規定草案的置評請求。不過，蘋果AirDrop設定去年新增「對所有人開放10分鐘」選項，取代之前的「所有人」選項，若用戶以這項功能聯繫不在通訊錄內的設備，使用時間也受限。

蘋果 北京 華爾街

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