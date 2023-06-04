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曲婉婷母涉貪被判無期徒刑 名下哈爾濱2物業遭法拍

記者謝守真／即時報導
張明杰（右）早前被判處無期徒刑。（取自哈爾濱中院）
張明杰（右）早前被判處無期徒刑。（取自哈爾濱中院）

曾以一首「我的歌聲裡」走紅兩岸三地的中國歌手曲婉婷，其母親張明杰日前因受賄、濫用職權遭判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。據每日經濟新聞報導，曲婉婷名下兩套位於黑龍江省哈爾濱市的物業，也於3日完成司法拍賣。據悉，遭拍賣的物業均涉及其母親的貪腐案。

每日經濟新聞報導，據阿里法拍網站顯示，被拍賣的是哈爾濱市道里區富力江灣新城一期2號樓1單元的兩套房屋，分別為1801室及1802室。3日曲婉婷被法拍的148.76平方公尺房產以人民幣219.97萬元成交。該房產5月16日法院一拍時流標，隨後降價約人民幣41.75萬元於6月2日進行二拍。

此外，曲婉婷另一套房產5月16日法院一拍時，以人民幣291.91萬元成交。

據消息指出，上述阿里法拍上的兩套房產均涉及曲婉婷母親的「哈爾濱市發改委原主任張明杰案」。 2022年，張明杰因犯受賄罪、濫用職權罪，二審被裁定維持一審無期徒刑的判決，剝奪政治權利終身，並沒收其個人全部財產。

2021年11月17日，張明杰於一審中被法院認定單獨受賄人民幣500萬元，與王紹玉共同受賄折合人民幣9,317萬餘元，此外還造成公共財產損失共計約2.3億元。

法院於當時對張明杰判處無期徒刑。但宣判後，張明杰、王紹玉先後分別提出上訴。黑龍江省高級人民法院依法立案受理，其後作出二審裁定。

2022年3月24日，黑龍江省高級人民法院對張明杰及同案被告人王紹玉受賄案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判決。

曲婉婷近年長期居住於海外，2020年她曾在微博發文談及母親張明杰的案件，為其母親「喊冤」，引起外界熱議。

曲婉婷先前曾隔海為母張明杰「喊冤」。（取材自微博）
曲婉婷先前曾隔海為母張明杰「喊冤」。（取材自微博）
阿里拍賣上顯示，曲婉婷位於哈爾濱的物業已完成司法拍賣。（取自阿里拍賣）
阿里拍賣上顯示，曲婉婷位於哈爾濱的物業已完成司法拍賣。（取自阿里拍賣）

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