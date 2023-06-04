中國多地出現二陽、三陽 專家建議：第1時間用抗病毒藥物

中國多地持續出現新冠「二陽」、「三陽」者，因此不少民眾出門依舊習慣戴上口罩。（美聯社)

近日，中國新冠疫情似乎有反彈之勢，各地「二陽」、「三陽」者不斷出現，且多地醫院爆滿。其中，北京已經連續第五周在新冠病毒感染報告病例數位居第一。中國專家建議，民眾在感染後第一時間就要使用抗病毒藥物來治療。

澎湃新聞報導，國際醫院感染控制論壇於3日在上海舉行。深圳市第三人民醫院院長盧洪洲於會上表示，從5月1日至6月2日，深圳市第三人民醫院做了統計，三周前，深圳市第三人民醫院收治的所有PCR陽性患者6成以上都是2022年底未曾感染的人，但現在「二陽」的比例略有上升。

「總體來說，『二陽』患者數量較少，症狀較輕，這說明2022年11月、12月的大流行後，已感染的人絕大部分還有免疫力，群體免疫發揮了非常重要的作用。」

不過，盧洪洲指出，「有病毒就有損傷，有病毒就有感染。」他認為，對於大部分健康的人來說，第一次感染後，儘管其免疫功能不能完全阻止新的變種病毒XBB再次感染，但感染後症狀通常比較輕。但對於老年人、免疫功能差及慢性病患者等來說，感染一次就會對免疫功能造成一次打擊，所以依然會出現重症及各種合併症等。

中國科學院院士高福也曾於5月13日稱，重複感染會增加長新冠風險，而「長新冠是一個基本事實，不要迴避。感染次數越多，後遺症風險越高。」

盧洪洲提醒，若已感染，應考慮立即使用抗病毒藥物治療。他強調，「要讓廣大的醫務人員和患者、家屬認識到第一時間使用抗新冠病毒藥物的重要性。」

先前曾遇過有患者在檢測 出陽性、發燒的第一天到門診看病，醫生卻不開抗病毒藥物，「到了第二周，病情加重，此時已經失去了使用抗新冠病毒藥物的時機。」

此外，盧洪洲特別指出，新冠和流感 是兩種不同的病毒，抗病毒治療的藥物也完全不一樣，不可混用或換用。在流感發病率較高時，需要去醫院做檢測，自我診斷是否為新冠是不合理的。

至於，未來新冠病毒將會呈什麼趨勢發展？盧洪洲判斷，「自去年年底XBB出現後，沒有再出現大的變異。」新冠的毒力隨時間總體會慢慢減弱。

他分析，新冠未來的趨勢將是「梯次感染」，免疫保護期具有個體差異，免疫保護期短的人會先感染，同時期其他的人則不會被感染，但疫苗 和藥物的研發仍要繼續。今後研發的方向也要著重於長效、通用的疫苗和藥物，無論病毒怎麼變，都可以發揮作用。