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解放軍台海意圖衝撞 迫使美艦改變航道

美加軍艦一起通過台海 東部戰區：全程跟監警戒

記者林宸誼／即時報導
美國鍾雲號驅逐艦、加拿大蒙特利爾號護衛艦通過台灣海峽。（路透）
美國鍾雲號驅逐艦、加拿大蒙特利爾號護衛艦通過台灣海峽。（路透）

就在中美關係緊張之際，美加軍方罕見在台海執行聯合任務。美國海軍表示，一艘美國軍艦和一艘加拿大軍艦3日航行通過台灣海峽。東部戰區新聞發言人施毅3日晚間表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

施毅指出，美國鍾雲號驅逐艦、加拿大蒙特利爾號護衛艦通過台灣海峽並公開炒作。有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向台獨勢力發出錯誤信號。

施毅強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

路透報導，美國海軍第七艦隊表示，飛彈驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）和加拿大的護衛艦「蒙特利爾號」HMCS Montreal）「通過根據國際法適用公海航行和飛越自由的水域」，對台灣海峽進行了「例行」航行。

美國海軍第七艦隊在聲明中說：「鍾雲和蒙特利爾雙雙通過台灣海峽表明，美國及其盟友和夥伴對自由開放的印度洋-太平洋地區的承諾。」

雖然美國軍艦每月大約通過海峽一次，但美國軍艦與美國其他盟國的軍艦一起通過台灣海峽則非很罕見。

美國和加拿大軍艦通過台灣海峽之際，美國和中國的國防部長正在新加坡參加一個重要的地區安全峰會。在香格里拉對話會議上，美國國防部長奧斯汀指責中國拒絕舉行軍事會談，導致這兩個超級大國在台灣和南海領土爭端問題上陷入僵局。

上一次公開披露美國和加拿大軍艦執行通過台灣海峽的任務是去年的9月。

加拿大 國防部 新加坡

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