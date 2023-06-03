駁美防長印太戰略 中國代表團：把別人當槍使唯美獨尊

中共中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將。（取材自百度百科）

中國央視新聞客戶端報導，當地時間6月3日，在新加坡 出席第20屆香格里拉對話會的中國代表團舉行中外媒體吹風會；對於美國國防部 長奧斯丁 在當天的發言中「多次對中國進行不實指責」，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將表示，奧斯丁在講話中鼓吹所謂「印太戰略」，其實是繼續鞏固霸權地位，挑動集團對抗。

景建峰表示，冷戰已過去32年，美國沒有清除冷戰殘餘，反而炮製「四邊」、「三邊」（指QUAD與AUKUS）等，以意識形態畫分陣營，挑起對抗。為一己之私，不顧地區求穩的訴求，通過利誘脅迫，把別人當槍使，根子上是「唯美獨尊」。

央視報導稱，美國加大地區兵力部署，常態化開展針對性極強的演訓活動，耀武揚威，破壞地區和平穩定，動搖各國追求發展根基，值得高度警惕背後用意。

報導說，中國堅守的是天下為公的治理原則。10年前，習近平主席提出構建人類命運共同體。10年來，理念轉化為行動。中國秉持全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，提供國際安全產品，促進世界共同發展，取得全方位開放性重大成果。亞太是合作發展熱土，中國將始終紮根、建設、造福亞太，攜手共建亞太命運共同體。