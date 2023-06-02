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習近平：國家統一永遠是中國核心利益中的核心

聯合報／ 特派記者 廖士鋒／北京即時報導
中共總書記習近平2日強調「國家統一永遠是中國核心利益中的核心」。（圖／截自央視新聞）
中共總書記習近平2日強調「國家統一永遠是中國核心利益中的核心」。（圖／截自央視新聞）

中共總書記習近平北京出席「文化傳承發展座談會」時強調，中華文明具有突出的統一性，從根本上決定了「國家統一永遠是中國核心利益中的核心」、「一個堅強統一的國家是各族人民的命運所繫」。

據央視新聞2日晚間報導，習近平2日到北京視察中國國家版本館、中國歷史研究院等重要文史研究機構，並出席「文化傳承發展座談會」，他強調中華優秀傳統文化有很多重要元素，共同塑造出中華文明的突出特性，中華文明具有突出連續性，從根本上決定中華民族必然走自己的路，如果不從源遠流長的歷史連續性來認識中國，「就不可能理解古代中國，也不可能理解現代中國，更不可能理解未來中國」。

他提到，中華文明具有突出的統一性，從根本上決定了中華民族各民族文化融為一體，即使遭遇重大挫折也牢固凝聚，決定了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷、決定了「國家統一永遠是中國核心利益中的核心」、「一個堅強統一的國家是各族人民的命運所繫」。

習近平還針對當代的「新文化」政策表示，馬克思主義與中華優秀傳統文化結合的結果是互相成就，造就一個「有機統一的新的文化生命體」，讓馬克思主義成為中國的、中華優秀傳統文化成為現代的，讓經由結合而形成的「新文化」成為「中國式現代化」的文化形態。

公開資料顯示，中國歷史研究院是2019年1月中國社科院整合相關研究機構成立，負責統籌指導全中國的歷史研究工作、制定「新時代中國歷史研究規劃」，當時習近平曾致賀信強調要「加快構建中國特色歷史學學科體系、學術體系、話語體系」。

由於中國歷史研究院的份量極重，2022年該院「課題組」發表的一篇探討明清時期「閉關鎖國」的史學研究文章，被眾多媒體與分析家拿來做為現實政策的指標。

而國家版本館則是2022年開館，目前在北京設有總館，杭州、西安、廣州設有分館，分別命名為文瀚閣、文濟閣、文潤閣、文沁閣，目的在於互相備份以確保「文化安全」，其總館入藏版本量共1,600萬餘冊。

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