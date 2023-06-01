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她40歲裸辭回家當「全職女兒」 爸媽每月給生活費

世界新聞網／即時報導
中國一位40歲女士裸持回家當「全職女兒」。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)
中國一位40歲女士裸持回家當「全職女兒」。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)

根據極目新聞報導，中國一位40歲的女士近來從工作十幾年的單位裸辭，回家跟父母住在一起，當上了「全職女兒」，爸媽每個月還會給她4000元人民幣（約564元美金）的生活費。

據報導，化名為念安的女士在前單位已經工作了15年，但是在去年調崗的時候去了新的部門，工作壓力大，還需要她24小時隨傳隨到，讓念安深感不適應。見此父母主動提出「要不離職，我們養你。」

但父母的生活費也不是白給的，他們要求念安每天早上陪伴跳舞一小時，上午陪同買菜，偶爾一起逛街，處理家裡一切跟電子產品相關的東西，並且晚上要跟爸爸一起做晚飯；每個月幫忙家裡安排一到兩次旅行，兼職家裡的司機；其餘時間念安可以自行支配。

最初，剛從職場回到家裡的念安有些不適應，總想要搞點副業。父母跟她說，「如果有合適的工作就去，不想上班就在家陪我們。」

因為工作已經好些年頭，念安的存款足夠她跟父母一起買了房子和車子；父母都有穩定的退休金，家住北方一個小鎮，兩人退休金一個月加起來將近人民幣一萬，足夠生活安穩。

網友對這樣的生活方式有著不一樣的看法。在微博上，有網友看不慣這種行為，「現在啃老都被說得這麼脫俗了嗎」、「父母真的太慘了，養大了還要繼續養」。但也有的網友表示支持，「這是一份充滿愛的職業，全職女性也真的不容易」、「這樣的做法不錯，減輕社會養老負擔，還能多陪父母。」

退休金 微博

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