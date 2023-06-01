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河南半夜出動大規模無人機照明 搶收小麥防「爛場雨」

記者廖士鋒／即時報導
河南近日積極動員搶收小麥，無人機半夜在麥田協助照明收割機作業。（圖／取自「國家電網」微信公眾號）
河南近日積極動員搶收小麥，無人機半夜在麥田協助照明收割機作業。（圖／取自「國家電網」微信公眾號）

近期是中國小麥成熟期，但河南、陝西、山東等地受到「爛場雨」天氣影響，必須積極搶收小麥，而河南一處地方還出動了上百架無人機，協助在夜晚照明麥田以便收割。

據中國國家電網微信公眾號消息，河南駐馬店供電公司5月底在深夜小麥收割工作中，引入無人機懸掛燈具，作為空中照明。畫面中，照明燈由無人機牽引，保持在一定高度，確保能照亮足夠大的範圍，地面則有一台放在電力搶修車上的發電機為照明燈提供電力，此外收割機則在旁進行收割。

消息指出，駐馬店供電公司已成立20餘支「『三夏』（夏種、夏收和夏管）搶收無人機夜間照明小分隊」，200名無人機操作手攜帶100架無人機隨時待命。

河南是產麥大省，全省種植8500萬畝小麥，占全中國四分之一，同時也是育種大省，小麥制種面積430萬畝，占全中國38%以上。據大河報消息，目前河南遇到了十年最大的「爛場雨」，也就是小麥成熟期遇雨，導致一些地方麥田積水、小麥發黴、籽粒萌動和穗發芽現象，目前該省全省都在緊急搶收小麥。

另據農民日報消息，河南全省目前緊急調動現有4460台烘乾設備，晝夜不停作業，河南各地還提出要充分利用文化廣場、學校操場、空置廠房、各類場所的房前屋後、平整房頂等開展晾曬，指導農民在田間地頭鋪設防水布進行晾曬，盡可能挖掘晾曬空間，防止直接堆積造成發熱黴變。

而河南省長王凱近日先後到鄭州航空港區、新鄉市平原示範區、周口市西華縣等地調研指導麥收工作，強調當前正值麥收的關鍵時期，「麥收工作是全省當前頭等大事，各級領導幹部要下沉一線、靠前指揮」。

近日中國農業農村部已經印發緊急通知，要求相關省份科學應對「爛場雨」天氣，搶時抓好小麥搶收和烘乾晾曬。除河南省外，近期陝西省、山東省也都有多第發出緊急通知要求「全力搶收小麥」。

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