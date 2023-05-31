貴州2教師溺亡不單純 記者採訪遭不明人士圍毆

今年4月13日，貴州畢節織金縣有6名教師在凹河河灘撿鵝卵石時，因上游引子渡水電站突然放水，導致河水水位上漲，其中2名教師被水沖走後溺亡。（圖 / 上游新聞）

陸媒極目新聞一名記者昨天前往貴州省畢節市，調查採訪上月在當地的「老師撿鵝卵石溺亡」事件，卻被不明身分的3名男子跟監圍毆成傷。事件曝光後，網路輿論質疑當地「水很深」，要求徹查真相。

今年4月13日，貴州畢節織金縣有6名教師在凹河河灘撿鵝卵石時，因上游引子渡水電站突然放水，導致河水水位上漲，其中2名教師被水沖走後溺亡。時隔一個多月後，此事突然在網上引發關注。

據大皖新聞報導，2名溺亡的教師是馬場小學老師李地軍以及馬場鎮布底幼稚園老師的徐倩。

李地軍的親屬26日稱，當地「迎接教育系統領導檢查」會議上有提議，撿鵝卵石來裝飾美化學校環境，李地軍遇到上游的引子渡水電站放水發生意外，事發至今已經40多天了，一直都沒有進展。

事發後，家屬和當地政府部門溝通過幾次，「讓去拿驗屍報告，建議走司法程序起訴水電站，說無條件提供法律援助。」但死者家屬則認為，幾方面都是有責任的。

徐倩妹妹小徐也指出，姐姐是這邊小學聘請的幼稚園老師，因為所在校園的裝飾缺少本土元素，需要撿鵝卵石和松果裝飾。「過幾天要迎接上級領導下來檢查，上次就是因為缺少這些被說了。」

布底小學校長張習軍否認老師溺亡與撿鵝卵石裝飾美化環境迎接上級檢查有關，表示學校一直都在跟蹤這個事情，幫助配合家屬處理，「但家屬的情緒比較難控制」。

當被追問為何是6名老師一起去河中撿石子時？張習軍表示：「那個我不清楚，應該是他們一起約著玩吧！」

據封面新聞報導，織金縣馬場鎮政府一名主要負責人28日稱，網上說的這個東西（為迎接領導檢查，下河撿鵝卵石裝飾校園）是不屬實的。

中共織金縣委宣傳部一名工作人員表示，事件屬實，但並非網傳「為迎接領導檢查，下河撿鵝卵石裝飾校園」。當天事發時接近晚上7時，已經屬於放學的時間，並不是學校組織的。

媒體報導後，織金縣政府新聞辦公室28日才對此事進行通報，但沒有提及幾名老師下河撿鵝卵石的原因。

據瀟湘晨報報導，極目新聞記者李賢城受單位領導指派，29日前往貴州畢節調查採訪「老師撿鵝卵石溺亡」事件，但沒有想到在此過程中遭到3名陌生男子圍毆。

據報導，李賢城30日上午到死者家屬所在的馬場鎮布底村，在家屬家中採訪時，遭到一名不明身分男子的盤問，對方詢問他叫什麼名字，是來做什麼的，哪裡人，因對方不肯透露身分以及盤問的目的，他並沒有回答。

該男子見狀報警，稱記者是騙子。但警察趕到後，記者表明身分，並出示了相關證件，警方隨後對記者放行。

當日下午4時30分許，李賢城準備去探訪引子渡水電站，可發現一路上一直有一輛五菱宏光麵包車尾隨。下午6時許，在水電站附近一處空地，跟蹤他的麵包車攔住記者的去路。

李賢城拍攝的一段影音顯示，麵包車上坐著3名男子，司機是名身穿白色T恤的中年男子，車輛後排坐著兩人，其中一人還在打電話。他下車之後，詢問對方為何擋路，還遞上香煙以示友好，但對方不由分說，開口罵人。

李賢城詢問幾人為何罵人，但沒想到3人下車後，竟然不由分說，用拳頭直接毆打他。其中一人還用石塊，將他眼鏡、手機 砸毀，手機已經找不到。圍毆持續了一分鐘左右，他的頭被打起包，嘴角也被打破，手上也有傷。在此過程中，他全程沒有還手，只用雙手護住頭部。

李賢城今天表示，目前身體已無大礙，情況比較穩定。當地也正在積極處理此事，打人者均已被控制。他希望當地能夠嚴懲肇事者，揪出幕後指使。

畢節馬場鎮政府工作人員今天表示，此事公安 部門正在調查，他們不清楚相關人員的身分，但「肯定與政府部門沒有任何關係」。

織金縣公安局政工科一名工作人員表示，公安機關對此事高度重視，正在對此事就此事進行調查，並一定會將調查結果對外通報，給公眾一個交代。目前，織金縣公安局刑偵大隊已成立專案組調查此事。

2名教師溺亡後，當地明顯有意淡化私了，記者前往調查採訪竟然遭不明人士圍毆。事件今天在中國社群 引發網友譁然，質疑當地權力生態「水很深」，要求徹查公布真相，嚴懲黑惡勢力。