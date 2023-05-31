美軍機遭解放軍攔截 中官媒：距海岸線僅50公里

對於5月26日共機攔截美機事件，中國官媒指出，美國軍機最近距離廣東海岸線僅50公里。（圖／截自推特「U.S. Indo-Pacific Command」）

美國印太司令部日前公布了一段解放軍 殲-16戰機攔截美軍RC-135偵察機的影片，並指控殲-16戰機進行不必要的激進機動，而中國解放軍南部戰區發言人則批評美方完全是惡人先告狀。中國官媒環球時報31日晚間指出，美軍抵進偵查，最近距離中國的海岸線僅50公里。

環球時報31日晚間援引衛星遙感地理空間分析公司覓熵科技的數據指出，美軍這架RC-135V電子偵察機編號為64-14841，該架偵察機5月26日從位於日本 沖繩縣的美軍嘉手納空軍基地起飛，向西南方向飛至中國東南省份外海。公開的飛機ADS-B資料顯示，這架偵察機在對中國進行抵近偵察的過程中，最近時，離廣東省揭陽市惠來縣海岸線約50公里。

報導還引述中國軍事專家傅前哨解讀指出，這意味著這架美軍偵察機幾乎是貼著中國的領海線在飛行。傅前哨表示，美軍偵察機如此近距離的抵近活動，「其目的不言自明，這個時候我軍出動戰機對其進行驅離 是完全有必要且合理的」。

另有一位匿名的空軍專家提到，美國長期以來一直派遣多型偵察機對中國實施抵近偵察，主要有E-3系列、E-8C、RC-135系列和P-8A等，旨在獲取中國空中、地水面、水下及電磁空間的全域立體情報。「一旦發生衝突，這些情報資料將直接支撐美軍目標選擇和攻擊任務規畫。因此，偵察機抵近偵察不僅是一種明目張膽的挑釁，而且是直接威脅我國家安全的危險行為」。

對於美方指控解放軍軍機進行不必要的激進機動，該匿名專家表示，從美方飛機飛行航向的前方高速通過、然後向遠離中國海岸的方向轉彎，「就是向對方示警並要求其盡快向我機指示方向轉彎，遠離我方空域。這種警示性機動通常會進行多次，直至外機改變航向為止」。

傅前哨則指出，這個飛行動作「警告意味明顯」，但他強調，「讓美軍偵察機進入我軍戰機的尾流區，算是較為輕微的警告動作，如果美軍戰機嚴重危害我們的國家安全，相信我軍會採取其他行動」。