中國前衛生部長：未來5到10年中國癌症患者會明顯增加
中國科學院院士、中國紅十字會會長陳竺近日在上海交大醫學院附屬瑞金醫院舉辦的一場國際論壇上表示，隨著人口高齡化的進程，中國的疾病譜也正在發生深刻的變化，預計未來的5到10年內，癌症患者數量還會明顯增加。
陳竺曾於2007年至2012年出任中國衛生部長。據澎湃新聞報導，由中法雙方學術機構合辦的「中法轉化醫學和精準診治國際論壇」近日在上海召開，就人口高齡化影響，以及為何心血管疾病和癌症高發等進行探討。
陳竺表示，世界人口正在快速的高齡化，中國人口也在快速步入高齡化，2019年有2.5億名老年人，65歲以上人口為1.76億，預計到2040年，中國60歲以上的人口將達到4.02億，占總人口數的28%。
但他也指出，得益於社會經濟的不斷成長和醫療衛生體制的改革與發展，中國人口的出生預期壽命明顯提高，2021年已經達到了78.2歲。
不過，陳竺示警，隨著高齡化的進程，中國的疾病譜也正在發生深刻的變化。過去30年一些重大疾病如心腦血管疾病、癌症等疾病的負荷不斷加重，主要是來自老年人群，特別是70歲以上。他說，近年研究表明，在老年人顯性的癌症發生前，已經在體內存在著「克隆(複製)性」的病變。
陳竺說，總體來看，現在中國的癌症發生率處在一個比較快速的上升階段，由於高齡化程度還在加深，未來的5到10年內，癌症患者數量還會明顯增加。
他提到，「另外還有一個重要的事實，就是90%以上的老年癌症實際上是有合併症的，我們叫『共病』，共病會明顯影響老年癌症的治療效果」。陳竺呼籲中國官方和社會各界應更加重視老年癌症的治療。
中國工程院院士、中國醫學科學院院長王辰則談到結核病的問題。他說，現在中國結核病的情況非常嚴峻，每40秒鐘就會產生一個新的結核病患者，每17分鐘就有一個患者因結核病而死亡。
王辰表示，在結核病的影響因素當中，吸煙是一個特別突出的問題，耐藥等問題也在影響疾病防控，且結核病對人體的影響還不只是在感染期間，必須加以充分關注。
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