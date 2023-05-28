中國前衛生部長：未來5到10年中國癌症患者會明顯增加

中國科學院院士陳竺表示，隨著高齡化，中國的疾病譜也在發生變化。（取自澎湃新聞）

中國科學院院士、中國紅十字會會長陳竺近日在上海交大醫學 院附屬瑞金醫院舉辦的一場國際論壇上表示，隨著人口高齡化的進程，中國的疾病譜也正在發生深刻的變化，預計未來的5到10年內，癌症 患者數量還會明顯增加。

陳竺曾於2007年至2012年出任中國衛生部長。據澎湃新聞報導，由中法雙方學術機構合辦的「中法轉化醫學和精準診治國際論壇」近日在上海召開，就人口高齡化影響，以及為何心血管疾病 和癌症高發等進行探討。

陳竺表示，世界人口正在快速的高齡化，中國人口也在快速步入高齡化，2019年有2.5億名老年人，65歲以上人口為1.76億，預計到2040年，中國60歲以上的人口將達到4.02億，占總人口數的28%。

但他也指出，得益於社會經濟的不斷成長和醫療衛生體制的改革與發展，中國人口的出生預期壽命明顯提高，2021年已經達到了78.2歲。

不過，陳竺示警，隨著高齡化的進程，中國的疾病譜也正在發生深刻的變化。過去30年一些重大疾病如心腦血管疾病、癌症等疾病的負荷不斷加重，主要是來自老年人群，特別是70歲以上。他說，近年研究表明，在老年人顯性的癌症發生前，已經在體內存在著「克隆(複製)性」的病變。

陳竺說，總體來看，現在中國的癌症發生率處在一個比較快速的上升階段，由於高齡化程度還在加深，未來的5到10年內，癌症患者數量還會明顯增加。

他提到，「另外還有一個重要的事實，就是90%以上的老年癌症實際上是有合併症的，我們叫『共病』，共病會明顯影響老年癌症的治療效果」。陳竺呼籲中國官方和社會各界應更加重視老年癌症的治療。

中國工程院院士、中國醫學科學院院長王辰則談到結核病的問題。他說，現在中國結核病的情況非常嚴峻，每40秒鐘就會產生一個新的結核病患者，每17分鐘就有一個患者因結核病而死亡。

王辰表示，在結核病的影響因素當中，吸煙是一個特別突出的問題，耐藥等問題也在影響疾病防控，且結核病對人體的影響還不只是在感染期間，必須加以充分關注。